Фото В Лиепае прошли новогодние концерты симфонического оркестра вместе с Ксенией Сидоровой

Зрители наслаждались страстями танго вместе с всемирно известной аккордеонисткой Ксенией Сидоровой, молодой и талантливой скрипачкой Эльзой Силиней и виртуозным танцором Артуром Нигалисом.

На трех праздничных концертах, которые прошли 28, 29 и 30 декабря в концертном зале Лиепаи Lielais dzintars, оркестр отправил зрителей в путешествие в далекую Аргентину, знаменитую своими страстными ритмами и мелодиями танго.

Музыкальным ядром программы стали самые известные произведения короля танго Астора Пьяцоллы, дополненные музыкой Карлоса Гарделя, Артуро Маркеса, Фрэнка Анжели, а также произведениями, созданными в танго-стиле Джорджем Гершвином. Кроме того, программа включала премьерное исполнение танго "Звезды августа" Артура Маскатса.

Akordeoniste Ksenija Sidorova. Фото: Jānis Vecbrālis

В новом году Лиепайский симфонический оркестр также предложит своим слушателям множество красивых и незабываемых моментов. Например, уже ранней весной состоится одно из самых ярких событий года в Лиепае - Международный фестиваль, приуроченный к 400-летию города.

Концерты поддерживают Министерство культуры Латвийской Республики и город Лиепая.

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