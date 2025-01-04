Бюро внутренней безопасности (IDB) в декабре 2024 года года задержало сотрудника Рижского регионального управления Государственной полиции по подозрению в том, что он стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек получил телесные повреждения средней тяжести, сообщили агентству LETA в IDB.
Полицейский покинул место происшествия, не сообщив о случившемся в полицию и не вызвав скорую медицинскую помощь.
IDB забрало расследование инцидента у Госполиции.
В ходе расследования Бюро провело следственные действия по месту жительства и в автомобиле задержанного чиновника. К нему были применены меры, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет на занятие должности в Госполиции.
В интересах следствия дальнейшая информация на данный момент не предоставляется.
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