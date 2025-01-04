Бюро внутренней безопасности (IDB) в декабре 2024 года года задержало сотрудника Рижского регионального управления Государственной полиции по подозрению в том, что он стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек получил телесные повреждения средней тяжести, сообщили агентству LETA в IDB.