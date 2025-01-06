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В результате ДТП в Видземе погиб один человек

Обновлено 6 января 2025, 11:09
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Шоссе
Шоссе Фото: Shutterstock

В воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия в Видземе погиб один человек, сообщили в Государственной полиции.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что в воскресенье вечером поступил вызов из Раунской волости Смилтенского края, где потерпел аварию легковой автомобиль. Спасатели освободили одного человека, находившегося под машиной, и передали его медикам, которые констатировали его смерть. Второй человек выбрался из салона автомобиля самостоятельно.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали четыре человека, в том числе один велосипедист.

За различные нарушения правил дорожного движения полиция составила 401 протокол. За превышение скорости оштрафованы 178 водителей, за агрессивное вождение - 12.

Три водителя были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в том числе двое понесли уголовное наказание.

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