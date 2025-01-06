Инцест как повседневность и краславский маньяк, который 20 лет насиловал и убивал

В 1960-е годы XX века жизнь в деревнях Краславского района была однообразной: тяжелый физический труд то в колхозе, то дома. Большинство держали домашний скот и почти все, что попадало на стол, выращивали в огороде. Надо было встать в пять, доить коров, носить ведрами воду из колодца, заготавливать дрова на зиму, топить печь и воспитывать детей. В редкие свободные минуты люди развлекались как умели: ходили в кино или на бал в местный Дом культуры, напивались и гуляли. Здесь жили представители разных национальностей: латыши, поляки, белорусы, русские. В некоторых местах дома находились на расстоянии почти километра друг от друга. Людей это не пугало - они привыкли жить в отдаленных местностях, ходить в лес - летом за ягодами и грибами, зимой ставить ловушки на животных - и измерять большие расстояния пешком. Чего бояться - их защищают распятия на обочинах! В то время многие были необразованными и, так сказать, плевали на научный атеизм - в каждом доме была икона.