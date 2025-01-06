В воскресенье 5 января около 9:00 по московскому времени «с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении» украинские военные предприняли «контратаку штурмовой группы ... с десантом в направлении хутора Бердин», сообщили в российском военном ведомстве.

В этой «контратаке» в направлении хутора Бердин украинская армия якобы задействовала два танка, 12 боевых бронированных машин и технику разграждения.

Минобороны России утверждает, что штурмовой группе ВСУ было нанесено поражение.

«Артиллерией и авиацией группировки войск „Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин», — сказано в заявлении российского ведомства.

Российское военное ведомство сообщало, что в течение воскресенья над Курской областью было сбито три украинских беспилотника. Также, по данным регионального оперштаба, в воскресенье над регионом были уничтожены три ракеты ВСУ.

Руководство Курской АЭС, которая, по мнению провоенного блогера Alex Parker, может быть целью наступления ВСУ, сообщило, что атомная электростанция работает в штатном режиме.

«На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации „без генерации". Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — цитирует «Интерфакс» сообщение АЭС.

Что говорят украинские военные?

Украинский военный в Судже в Курской области. За почти 4 месяца контрнаступления россияне смогли приблизиться к этому городу на расстояние 3-4 км Фото: EPA