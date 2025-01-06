Однопартийцы Трампа скептически восприняли идеи о Гренландии

Представители Демпартии в свою очередь отмечают, что предложения Трампа могут навредить статусу имеющихся альянсов США и подорвать международную стабильность.

"Ни Панама, ни Дания, ни Гренландия не приветствуют эти предложения, а это важные союзники. Считаю, что мы должны работать над поиском путей партнерства с ними, а не создавать ненужный раскол в отношениях с ними", - заявил сенатор-демократ Крис Кунс (от штат Делавэр), старший член сенатского комитета по международным отношениям.

"Империи, которые не растут, терпят крах"

Консервативная газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники в кругу Трампа сообщила 23 декабря, что тот серьезно настроен овладеть Гренландией и Панамским каналом. Как отметил собеседник NYP, Трамп убежден, что "империи, которые не растут, терпят крах".

Избранный президент 22 декабря написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что "считает владение и контроль над Гренландией абсолютной необходимостью" с точки зрения "обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире".

Во время своего первого президентского срока Трамп предлагал Дании купить остров. Тогда Копенгаген резко отверг его предложение, премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала его "абсурдным", из-за чего глава Белого дома даже отменил свою поездку в Данию.

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