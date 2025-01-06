Фото Орбан отправился в трехнедельный отпуск в Индию. Официально об этом не сообщали

Хадхази в Facebook разместил опубликованную в индийской газете фотографию, на которой кроме Орбана виден известный в Венгрии предприниматель Кришну Кумара, которому в Венгрии принадлежит аюрведический лечебный центр.

В другом опубликованном Хадхази посте цитируется водитель тук-тука, который вез Орбана.

В публикации указывается, что премьер-министр Венгрии вместе с семьей поселился в пятизвездочной гостинице Fragnant Nature Hotel в Керале. Стоимость номера может достигать 100 тысяч форинтов за ночь (более 240 евро).

По данным местных СМИ, Обран будет находиться в Индии до 16 января - то есть почти три недели. В последний раз Орбан делал публикации в соцсетях 28 декабря, после чего ушел в отпуск.

Берталан Хаваски, пресс-представитель премьер-министра Венгрии, в ответ на вопрос о том, как долго Орбан пробудет в Индии, с какой целью, сколько будет стоить проживание и питание его окружения и кто за это заплатит, ответил, что он не раскрыл информацию о своих "семейных и личных планах".

Нет официальной информации и о том, где уже две недели находится премьер-министр Словакии Роберт Фицо - однако теперь появились признаки того, что он обитает в отеле класса люкс во Вьетнаме.

Recently, Slovak Prime Minister Fico published a video in which he threatened Ukraine with an energy blockade because it would stop gas transit.



Local Slovak anti-corruption officials became interested in this video, did a little research and found out that it was an expensive… pic.twitter.com/7qAl4DnFHV — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) January 5, 2025

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