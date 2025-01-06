В профилях в соцсетях исламистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ), захватившей власть в Сирии, были отретушированы фотографии, сделанные во время визита министров иностранных дел Германии и Франции Анналены Бербок и Жана-Ноэля Баро, обнаружили немецкие СМИ, пишет DW.
На всех фотографиях визита в Telegram-канале ХТШ Almharar изображение немецкого министра размыто, а Баро и другие участники встреч - мужчины на фото видны четко.
Изображение Бербок было заретушировано и в некоторых местных СМИ.
"Судя по визиту Анналены Бербок в Дамаск, у нового правительства Сирии явно есть серьезные проблемы в коммуникации с влиятельными зарубежными политиками", - указал в воскресенье немецкий телеканал n-tv.
Глава временного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа по религиозным соображениям не пожал руку Бербок, а пожал лишь руки мужчинам из делегации.
Здороваясь с Бербок, он ограничился жестом, приложив руку к груди.
Коран не запрещает рукопожатие при приветствии мужчины и женщины, но строгие религиозные мусульмане, в том числе члены ХТШ, считают, что такое приветствие - первый шаг к блуду, сообщает n-tv.
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