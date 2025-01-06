На всех фотографиях визита в Telegram-канале ХТШ Almharar изображение немецкого министра размыто, а Баро и другие участники встреч - мужчины на фото видны четко.

Фото: Düzen Tekkal @DuezenTekkal/X

Изображение Бербок было заретушировано и в некоторых местных СМИ.

"Судя по визиту Анналены Бербок в Дамаск, у нового правительства Сирии явно есть серьезные проблемы в коммуникации с влиятельными зарубежными политиками", - указал в воскресенье немецкий телеканал n-tv.

Глава временного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа по религиозным соображениям не пожал руку Бербок, а пожал лишь руки мужчинам из делегации.

Здороваясь с Бербок, он ограничился жестом, приложив руку к груди.

Коран не запрещает рукопожатие при приветствии мужчины и женщины, но строгие религиозные мусульмане, в том числе члены ХТШ, считают, что такое приветствие - первый шаг к блуду, сообщает n-tv.

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