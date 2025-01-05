В последние недели российские войска используют меньше бронетехники для атак на наиболее активных участках линии фронта. Согласно докладу американского Института изучения войны (ISW), россияне, возможно, пытаются экономить оставшуюся технику, поскольку советские запасы иссякают, сообщает агентство УНИАН.
Например, согласно данным украинских военных источников, в последние недели российские войска использовали в основном пехоту для атак на Кураховском направлении, а бронетехника применялась только в качестве военной поддержки пехотных атак.
Кроме того, один из украинских подполковников сообщил газете The New York Times, что российские войска все чаще используют электросамокаты, мотоциклы и вездеходы при нападениях на востоке Украины, что является частью усилий России по компенсации потерь бронетехники.
Аналитики ISW отмечают, что в 2024 году украинские вооруженные силы уничтожили или повредили более 3 тысяч российских танков и почти 9 тысяч бронемашин, и Россия не сможет покрыть эти потери в среднесрочной перспективе.
По данным источников, к концу декабря 2024 года российские войска располагали 47% довоенных запасов танков, 52% запасов боевых машин пехоты и 45% запасов бронетранспортеров.
"Кажется все более маловероятным, что российские военные смогут поддерживать свой текущий годовой темп потерь почти 9000 бронетехники до 2025 года. Этот уровень потерь почти в три раза превышает годовой темп потерь за первые два года войны, так что оценка о том, что Россия может нести свои потери техники до 2025 года и, возможно, до 2026 года, больше не действительна", - пишут аналитики.
Газета The Wall Street Journal сообщала, что российская армия вынуждена использовать запасы техники советских времен, поскольку количество новых бронемашин сокращается. В то же время компоненты оборудования, которые Россия раньше получала от западных стран, теперь недоступны из-за санкций.
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