Например, согласно данным украинских военных источников, в последние недели российские войска использовали в основном пехоту для атак на Кураховском направлении, а бронетехника применялась только в качестве военной поддержки пехотных атак.

Кроме того, один из украинских подполковников сообщил газете The New York Times, что российские войска все чаще используют электросамокаты, мотоциклы и вездеходы при нападениях на востоке Украины, что является частью усилий России по компенсации потерь бронетехники.

Аналитики ISW отмечают, что в 2024 году украинские вооруженные силы уничтожили или повредили более 3 тысяч российских танков и почти 9 тысяч бронемашин, и Россия не сможет покрыть эти потери в среднесрочной перспективе.

По данным источников, к концу декабря 2024 года российские войска располагали 47% довоенных запасов танков, 52% запасов боевых машин пехоты и 45% запасов бронетранспортеров.

"Кажется все более маловероятным, что российские военные смогут поддерживать свой текущий годовой темп потерь почти 9000 бронетехники до 2025 года. Этот уровень потерь почти в три раза превышает годовой темп потерь за первые два года войны, так что оценка о том, что Россия может нести свои потери техники до 2025 года и, возможно, до 2026 года, больше не действительна", - пишут аналитики.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что российская армия вынуждена использовать запасы техники советских времен, поскольку количество новых бронемашин сокращается. В то же время компоненты оборудования, которые Россия раньше получала от западных стран, теперь недоступны из-за санкций.

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