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"Латвия гордится!" Президент поздравил авторов "Потока" с историческим успехом

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Фото: Edijs Pālens/LETA, AFP/Scanpix, TVNET kolāža

Эдгарс Ринкевич в соцсети "Х" (Twitter), поздравил команду фильма "Поток", получившего премию "Золотой глобус".

"Очень приятно, что в Латвии есть люди, которые создают такие "ПОТОКИ", за которыми следят во всем мире. Еще более радостно от того, что мы можем вновь поздравить Гинта Зилбалодиса и всю его команду с еще одним большим успехом - "Золотым глобусом" за лучший анимационный фильм. Латвия гордится!" пишет Ринкевич.
 

На "Золотой глобус" претендовали еще пять фильмов - "Головоломка 2" (Inside Out 2), "Моана 2", "Мемуары улитки" (Memoir of a Snail), "Уоллес и Громит: Птичья месть" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и "Дикий робот" (The Wild Robot).

Мультфильм "Поток" — это анимационная 3D-история о Коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новых условиях, Кот должен изменить свои привычки и подружиться с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

ФОТО: Церемония награждения "Золотого глобуса"

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