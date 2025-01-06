"Латвия гордится!" Президент поздравил авторов "Потока" с историческим успехом

Prieks, ka Latvijā ir cilvēki, kas rada tādu STRAUMI, kurai seko visā pasaulē.



Vēl lielāks prieks, ka jau atkal var sveikt @gintszilbalodis un visu viņa komandu ar vēl vienu lielu panākumu- “Zelta globusu” kā labākajai animācijas filmai.



Latvija lepojas! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 6, 2025

"Очень приятно, что в Латвии есть люди, которые создают такие "ПОТОКИ", за которыми следят во всем мире. Еще более радостно от того, что мы можем вновь поздравить Гинта Зилбалодиса и всю его команду с еще одним большим успехом - "Золотым глобусом" за лучший анимационный фильм. Латвия гордится!" пишет Ринкевич.



На "Золотой глобус" претендовали еще пять фильмов - "Головоломка 2" (Inside Out 2), "Моана 2", "Мемуары улитки" (Memoir of a Snail), "Уоллес и Громит: Птичья месть" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и "Дикий робот" (The Wild Robot).

Мультфильм "Поток" — это анимационная 3D-история о Коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новых условиях, Кот должен изменить свои привычки и подружиться с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

ФОТО: Церемония награждения "Золотого глобуса"

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