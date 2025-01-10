Литовка Синди в своем профиле в Instagram открыто поделилась эмоциональным видео, связанным с ее бывшим партнером по танцам из Мексики - Азаэлем, который руководит студией танцев в Риге. Они в 2022 году на конкурсе Lithuania's Got Talent получили от жюри "золотую кнопку" (Golden Buzzer). В конце 2024 года Синди уже не могла молчать, указав, что Азаэль не мог смириться с тем фактом, что она решила с ним больше не танцевать, поэтому систематически пытался уничтожить ее профессиональную и личную жизнь.