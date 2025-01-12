Опрос: рижане разделились в своей оценке работы столичной думы

Согласно им, 41% респондентов оценили работу Рижской думы положительно, а 47% - отрицательно.

В мае прошлого года положительно оценивали работу Рижской думы 42 % респондентов, отрицательно - 46 %.

Очень положительно оценили работу городской думы 2,5 % респондентов, скорее положительно - 38,3 %. С другой стороны, 8,2 % респондентов оценили работу думы очень негативно, а 38,6 % - скорее негативно.

В ноябре 2024 года респонденты наиболее положительно оценили услуги водоснабжения и канализации. Их положительно оценили 82 % респондентов. Качество коммунальных услуг положительно оценили 74 %, услуги общественного транспорта, теплоснабжения и заботу о культурной жизни в городе - 73 % респондентов.

Создание и содержание парков, скверов, зеленых зон, обеспечение общественного порядка и безопасности на территории города положительно оценили 67 % респондентов, утилизацию мусора - 65%, содержание школьных зданий - 62%, содержание детских садов - 59%, содействие здоровому образу жизни и спорту - 58% рижан.

В остальных сферах положительную оценку дали менее половины респондентов. Снижение коррупционных рисков в работе самоуправления положительно оценили только 16 % респондентов.

Подобные опросы проводятся с 1997 года. За это время наименее позитивно Рижскую думу оценивали в феврале 2009 года - всего 22% рижан. В то время Рижскую думу возглавлял Янис Биркс (TB/LNNK).

Наиболее позитивно работа Рижской думы оценивалась в ноябре 2012 и феврале 2013 года, а также в августе 2013 года, когда положительную оценку ее работе давали 77% опрошенных рижан. В тот период Рижскую думу возглавлял Нил Ушаков ("Согласие").

Опрос проводился с 1 по 17 ноября, по месту жительства было опрошено 805 рижан в возрасте от 18 до 75 лет.

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