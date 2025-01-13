Против него также возбуждено административное производство по нескольким статьям Закона о государственной границе Латвийской Республики, например, по статье 20(1), которая гласит, что лицо, находясь в пограничной зоне, обязано иметь при себе и по требованию сотрудника Госпогранохраны предъявить документ, подтверждающий его личность и право на пребывание в Латвии, а также по статье 14.1, которая гласит, что пребывание лиц в зоне патрулирования и зоне контроля пограничных знаков запрещено.