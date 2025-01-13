В пятницу в волости Лиепнас Алуксненского края пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересек государственную границу, сообщили представители Госпогранохраны.
Пограничники в Алуксненском крае поймали гражданина России, который незаконно пересек границу
Получив с камер наблюдения изображения мужчины, который движется в со стороны границы вглубь страны, пограничный отряд отправился проверить эту информацию.
В результате поисковых мероприятий пограничники нашли вышеупомянутого человека - гражданина России без действительного документа, удостоверяющего личность.
Госпогранохрана начала против мужчины уголовный процесс за намеренное незаконное пересечение внешней границы государства.
Против него также возбуждено административное производство по нескольким статьям Закона о государственной границе Латвийской Республики, например, по статье 20(1), которая гласит, что лицо, находясь в пограничной зоне, обязано иметь при себе и по требованию сотрудника Госпогранохраны предъявить документ, подтверждающий его личность и право на пребывание в Латвии, а также по статье 14.1, которая гласит, что пребывание лиц в зоне патрулирования и зоне контроля пограничных знаков запрещено.
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