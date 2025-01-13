Шведские работники социальной службы в сжатые сроки приняли решение забрать шестилетнюю дочь латвийской семьи из-под опеки родителей. Чтобы не потерять ребенка, родители решили бежать из Швеции в Латвию. Инцидент вызвал большой резонанс в социальных сетях. Программа LTV 4.studija объясняет, как избежать подобных ситуаций.
ВИДЕО ⟩ Латышская семья сбежала из Швеции, опасаясь за судьбу ребенка
В программе рассказывается, что первый звонок из социальной службы застал врасплох родителей шестилетней девочки посреди рабочего дня. Звонивший, не вдаваясь в подробности, сказал, что оба родителя должны немедленно явиться в социальную службу. Они немедленно отправились по указанному адресу. В офисе их встретили две женщины-офицера, которые заявили, что готовы немедленно изъять ребенка из семьи.
"В первый момент мы вообще не поняли, в чем дело, почему? Что вообще происходит? Никто вообще ничего не объясняет... Мол, ребенок в школе сказал, что мы дома к нему применяем насилие", — говорит Сигита, мать троих детей.
Зная, что в семье не было насилия и это какое-то недоразумение, родители умоляли не забирать их дочь и договорились, что на следующее утро в 8 человек придут в социальную службу вместе с ребенком.
После этого состоялся разговор между соцработником и девочкой, после которого было признано, что с ребенком все в порядке. Родители согласились сотрудничать и посещать специалиста по управлению стрессом. Они дали работникам социальной службы номер телефона своей взрослой дочери, чтобы те могли узнать ее мнение о ситуации в семье.
"Все время такое ощущение, что потеряешь ребенка: приедешь в школу, а его не отдадут. Я ничего плохого ребенку не делала, а мне говорят, что делала", - рассказывает мама.
В середине ноября Сигита была ошарашена вопросом ребенка.
"Маленькая дочь говорит нам, что наверное, другая мама не будет покупать пипаркукас так, как я, и наверное не будет такой классной. Шведские дети не едят сладости в середине недели. Спрашиваю, какая другая мама, ты о чем? А она — ну, та другая мама", — вспоминает женщина.
18 ноября обоих родителей снова неожиданно вызвали в социальные службы. Когда Сигита и ее муж прибыли в социальную службу, перед ними уже лежало подписанное решение о том, что ребенок будет изъят из их семьи и передан в другую семью.
Сигита провела 2 часа, общаясь с соцработниками, пытаясь выяснить, было ли действительно проведено надлежащее расследование, чтобы принять такое решение или же они опирались исключительно на слова ребенка? Кроме того, она пришла к выводу, что допрос ребенка проводился на шведском языке без присутствия переводчика.
Муж Сигиты первым покинул кабинет и кинулся домой за паспортами, чтобы увезти ребенка, а Сигита потребовала дать ей возможность поговорить с сотрудником, подписавшим решение. Оставшись с ним наедине она услышала информацию, которая ее поразила.
"Мы нашли очень, очень хорошую шведскую семью для вашего ребенка. Ей там будет очень хорошо. Я им говорю: вы вообще понимаете, что вы латышских детей отнимаете? Кто ей прочитает сказку на латышском сегодня вечером? Она говорит, что ей снятся плохие сны, если ей на ночь не почитали. Она плачет тогда. У нее есть двоюродные братья и сестры, две старшие сестры. Как вы думаете, эта хорошая шведская семья будет быть в состоянии дать ей все это?", - делится переживаниями мама в 4.studija.
Однако и вызванная начальника заявила, что решение не может быть изменено.
Министерство юстиции Латвии пояснило программе, что если родители своевременно обращаются в латвийские учреждения, у них есть возможность прояснить ситуации, которые являются нормальными и привычными в нашей стране, но неприемлемы в других местах из-за иного уровня жизни.
Подробнее о том, что произошло, в сюжете 4.studija:
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