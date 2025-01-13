ВИДЕО Латышская семья сбежала из Швеции, опасаясь за судьбу ребенка

"Все время такое ощущение, что потеряешь ребенка: приедешь в школу, а его не отдадут. Я ничего плохого ребенку не делала, а мне говорят, что делала", - рассказывает мама.



В середине ноября Сигита была ошарашена ​​вопросом ребенка.

"Маленькая дочь говорит нам, что наверное, другая мама не будет покупать пипаркукас так, как я, и наверное не будет такой классной. Шведские дети не едят сладости в середине недели. Спрашиваю, какая другая мама, ты о чем? А она — ну, та другая мама", — вспоминает женщина.

18 ноября обоих родителей снова неожиданно вызвали в социальные службы. Когда Сигита и ее муж прибыли в социальную службу, перед ними уже лежало подписанное решение о том, что ребенок будет изъят из их семьи и передан в другую семью.

Сигита провела 2 часа, общаясь с соцработниками, пытаясь выяснить, было ли действительно проведено надлежащее расследование, чтобы принять такое решение или же они опирались исключительно на слова ребенка? Кроме того, она пришла к выводу, что допрос ребенка проводился на шведском языке без присутствия переводчика.

Муж Сигиты первым покинул кабинет и кинулся домой за паспортами, чтобы увезти ребенка, а Сигита потребовала дать ей возможность поговорить с сотрудником, подписавшим решение. Оставшись с ним наедине она услышала информацию, которая ее поразила.

"Мы нашли очень, очень хорошую шведскую семью для вашего ребенка. Ей там будет очень хорошо. Я им говорю: вы вообще понимаете, что вы латышских детей отнимаете? Кто ей прочитает сказку на латышском сегодня вечером? Она говорит, что ей снятся плохие сны, если ей на ночь не почитали. Она плачет тогда. У нее есть двоюродные братья и сестры, две старшие сестры. Как вы думаете, эта хорошая шведская семья будет быть в состоянии дать ей все это?", - делится переживаниями мама в 4.studija.

Однако и вызванная начальника заявила, что решение не может быть изменено.

Министерство юстиции Латвии пояснило программе, что если родители своевременно обращаются в латвийские учреждения, у них есть возможность прояснить ситуации, которые являются нормальными и привычными в нашей стране, но неприемлемы в других местах из-за иного уровня жизни.

Подробнее о том, что произошло, в сюжете 4.studija:

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