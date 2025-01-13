Германия передала Украине новейшие гаубицы RCH 155

"Украина может на нас рассчитывать, и это явный сигнал. Германия готова брать на себя ответственность в Европе", - заявил Писториус во время визита в Кассель, где компания KNDS выпускает эти орудия.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев символически принял первые из в общей сложности 54 гаубиц, которые Германия намерена передать Украине. Первые шесть гаубиц пока останутся на территории Германии, где будут использоваться для обучения украинских военных.

"Нам не нужны посредники, нам нужны союзники, - подчеркнул Макеев, добавив, что за мир нужно бороться. - И приятно осознавать, что Германия на стороне Украины".

Компания KNDS образовалась в результате слияния немецкого производителя вооружений Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французской фирмы Nexter.

По информации KNDS, новая артиллерийская система RCH 155 считается самой современной колесной гаубицей в мире и впервые дает возможность вести огонь прямо на ходу.

Для обслуживания этой новейшей, во многом автоматизированной артиллерийской системы достаточно двух военнослужащих.

Немецкая армия впоследствии также будет оснащена такими гаубицами.

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