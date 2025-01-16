Российский олигарх 1990-х годов Гусинский завил, что разорился и живет в долг

Бывший российский медиамагнат 1990-х годов Владимир Гусинский заявил, что разорился и живет в долг. Он больше не владеет никаким бизнесом и должен свыше 7 млн долларов более чем 10 кредиторам, при этом общий размер его долгов превышает размер активов, сообщило в четверг, 16 января, издание "Агентство" со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ, который бывший российский олигарх подал в суд американского штата Коннектикут.

Финансовый аффидевит (письменное показание) датирован 1 января 2025 года и подготовлен Гусинским в рамках бракоразводного процесса, его подлинность "Агентству" подтвердила супруга бывшего предпринимателя Елена Константину. Из него следует, что две последние принадлежащие Гусинскому структуры - News Ru Israel LTD и New Media Holding LLC - "проходят процедуру банкротства и не стоят ни цента", указывают журналисты.

Активы - менее 6 млн долларов, долги - более 7 млн