Lufthansa совершила крупнейшее приобретение в своей истории

На собрании акционеров генеральным директором ITA Airways был назначен директор по стратегии Lufthansa Йорг Эберхарт.

"После более чем двух лет упорной работы этот новый этап в истории компании позволит нам укрепить свои позиции и развивать стратегическую синергию, которая будет способствовать росту и стабильности ITA Airways как ведущей итальянской авиакомпании", - заявил Эберхарт.

После завершения сделки Lufthansa получила оперативный контроль над деятельностью ITA Airways, хотя итальянское государство, которому ранее принадлежало 100% акций авиакомпании, сохраняет право пересматривать стратегические решения.

Lufthansa заплатила 325 миллионов евро за акции итальянского авиаперевозчика. Руководитель немецкой авиакомпании Карстен Шпор отметил, что это крупнейшая сделка по приобретению в истории компании.

Европейская комиссия в ноябре утвердила комплекс мер по защите конкуренции, которые обеспечат конкурентам Lufthansa больше маршрутов, что открыло путь к завершению сделки.

Государственная компания ITA Airways начала свою деятельность в 2021 году, заменив обанкротившуюся национальную авиакомпанию Alitalia.

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