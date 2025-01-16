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Lufthansa совершила крупнейшее приобретение в своей истории

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Самолет Lufthansa
Самолет Lufthansa Фото: dpa/scanpix

Итальянское правительство и компания Lufthansa в среду, 15 января, завершили сделку, в рамках которой немецкая национальная авиакомпания приобрела 41% акций итальянского национального авиаперевозчика ITA Airways.

На собрании акционеров генеральным директором ITA Airways был назначен директор по стратегии Lufthansa Йорг Эберхарт.

"После более чем двух лет упорной работы этот новый этап в истории компании позволит нам укрепить свои позиции и развивать стратегическую синергию, которая будет способствовать росту и стабильности ITA Airways как ведущей итальянской авиакомпании", - заявил Эберхарт.

После завершения сделки Lufthansa получила оперативный контроль над деятельностью ITA Airways, хотя итальянское государство, которому ранее принадлежало 100% акций авиакомпании, сохраняет право пересматривать стратегические решения.

Lufthansa заплатила 325 миллионов евро за акции итальянского авиаперевозчика. Руководитель немецкой авиакомпании Карстен Шпор отметил, что это крупнейшая сделка по приобретению в истории компании.

Европейская комиссия в ноябре утвердила комплекс мер по защите конкуренции, которые обеспечат конкурентам Lufthansa больше маршрутов, что открыло путь к завершению сделки.

Государственная компания ITA Airways начала свою деятельность в 2021 году, заменив обанкротившуюся национальную авиакомпанию Alitalia.

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