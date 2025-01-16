В больницах по-прежнему лечатся четверо пострадавших в трагической аварии на Вентспилсском шоссе, выяснило агентство LETA.
Четверо пострадавших в аварии на Вентспилсском шоссе продолжают лечение в больницах
Представитель Детской клинической университетской больницы Илзе Олштейна проинформировала, что в учреждении продолжает лечиться один из пострадавших в аварии детей. Более подробную информацию о состоянии ребенка больница не предоставляет.
В свою очередь представитель Вентспилсской больницы Санта Коха рассказала, что двое пострадавших в аварии продолжают лечиться в Северокурземской региональной больнице в Вентспилсе "соответственно состоянию здоровья".
Пострадавший в аварии водитель проходит лечение в Рижской восточной клинической университетской больнице, сообщил исполнительный директор Вентспилсского самоуправления Алдис Абеле. В Курземском региональном управлении Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что водитель микроавтобуса по-прежнему проходит лечение в медучреждении. В больнице агентству LETA никакой информации не предоставили, подчеркнув, что ее представители не уполномочены этого делать.
Как уже сообщалось, в пятницу, 10 января, в аварии на Вентспилсском шоссе пострадали участники хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planēta и вокальной студии Mazā prinča planētas, а один из дирижеров хора погибла.
После аварии в Детскую клиническую университетскую больницу были доставлены трое детей, в том числе двое в крайне тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. В субботу, 11 января, один из тяжело пострадавших детей скончался.
В свою очередь в Тукумскую больницу были доставлены трое детей, двум из которых была оказана амбулаторная помощь, так как полученные травмы не были тяжелыми. После оказания помощи дети были переданы родителям. В свою очередь один ребенок позднее был перевезен в Северокурземскую региональную больницу в Вентспилсе.
Полиция указывает, что в расследование уголовного процесса продолжается. Стражи порядка не прокомментировали, в каком статусе по делу проходит водитель микроавтобуса. Латвийскому телевидению водители пострадавших в аварии грузовиков рассказали, что ДТП произошло, когда микроавтобус на заснеженной дороге осуществлял маневр обгона.
Точные обстоятельства инцидента выясняются.
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