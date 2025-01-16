Четверо пострадавших в аварии на Вентспилсском шоссе продолжают лечение в больницах

Представитель Детской клинической университетской больницы Илзе Олштейна проинформировала, что в учреждении продолжает лечиться один из пострадавших в аварии детей. Более подробную информацию о состоянии ребенка больница не предоставляет.

В свою очередь представитель Вентспилсской больницы Санта Коха рассказала, что двое пострадавших в аварии продолжают лечиться в Северокурземской региональной больнице в Вентспилсе "соответственно состоянию здоровья".

Пострадавший в аварии водитель проходит лечение в Рижской восточной клинической университетской больнице, сообщил исполнительный директор Вентспилсского самоуправления Алдис Абеле. В Курземском региональном управлении Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что водитель микроавтобуса по-прежнему проходит лечение в медучреждении. В больнице агентству LETA никакой информации не предоставили, подчеркнув, что ее представители не уполномочены этого делать.

Как уже сообщалось, в пятницу, 10 января, в аварии на Вентспилсском шоссе пострадали участники хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planēta и вокальной студии Mazā prinča planētas, а один из дирижеров хора погибла.