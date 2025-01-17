Православный мир, включая Россию, 7 января отметил Рождество. В России в этот праздник веру и религию традиционно связали со "священной" войной в Украине.
Видео ⟩ За занавесом: "Карманная собачка" Путина патриарх Кирилл и религиозный экстремизм в России
Кроме того, мелькнул и один эпизод, подтвердивший, что Россия выходит за рамки секулярного государства, в котором светская власть отделена от церкви. А именно: диктатор Владимир Путин на Рождество попросил патриарха Кирилла освятить крестики и иконы, чтобы подарить их воюющему в Украине командному составу.
Примечательно, что на крестиках были вырезаны инициалы Путина. Такого не сделал бы ни один лидер западного мира. Пополнение предметов религиозного культа инициалами светского "правителя" служит прямой отсылкой к монархиям, в которых светская власть не отделена от церкви, и в современных западных демократиях это считается абсолютным анахронизмом.
В России православную церковь, особенно с начала войны в 2022 году, можно считать придатком Кремля, обеспечивающим идеологическое и духовное обоснование вторжения в Украину. В связи с этим стоит проанализировать роль церкви и религии в формировании государственной идеологии России.
"Православный шариат"
Роль Русской православной церкви (РПЦ) и ее духовного лидера патриарха Кирилла в авторитарном и кровавом режиме повышалась еще со времен вторжения России в Крым в 2015 году. Задача церкви весьма проста: дать духовное обоснование цензуре и репрессиям в отношении инакомыслящих, а с 24 февраля 2022 года - еще и оправдать вторжение в Украину.
Оправданием войны, цензуры и репрессий послужила необходимость защищать "традиционные ценности" в противопоставление "деградирующему" либеральному западу.
Стоит перечислить, какие традиционные ценности в 2022 году внесло в список Министерство культуры России: жизнь, достоинство, права и свобода человека, патриотизм, гражданское сознание, служение отечеству, ответственность за судьбу отечества, высокие моральные идеалы, крепкая семья, творческий труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, сочувствие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память, преемственность поколений, единство народов России.
Чуждыми для России ценностями, за популяризацию которых грозит уголовная ответственность, являются: культ эгоизма, культ вседозволенности, культ аморальности, отрицание идеалов патриотизма, отрицание идеалов служения отечеству, отрицание идеалов размножения, отрицание идеалов творческого труда, отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю, отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру.
Министерство культуры назвало и главные угрозы традиционным ценностям: действия экстремистских организаций, деятельность террористических организаций, действия США, действия союзников США, деятельность транснациональных корпораций, деятельность иностранных некоммерческих организаций, проведенные без соблюдения традиций реформы в сфере образования, проведенные без соблюдения традиций реформы в области науки, проведенные без соблюдения традиций реформы в сфере культуры, а также проведенные без соблюдения традиций реформы в сфере информационных мероприятий.
Как видно, данным перечнем Кремль создал влиятельный, идеологически обоснованный инструментарий для подавления любых свобод. При этом православная церковь со своей стороны все это "благословляет" и идеологически оправдывает.
Невеселым курьезом можно считать новость прошлой недели о том, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений на встрече с руководителями региональных СМИ предложил назначить в руководство редакций всех СМИ священников. По словам митрополита, подобная практика уже внедрена в вузах и благодаря этому удалось получить "яркие и радующие все стороны результаты".
Известный писатель Борис Акунин, который уже долгое время живет за пределами России и чьи книги в России запрещены к распространению, заявил, что в стране царит "православный шариат".
В свою очередь, хозяин Кремля весной прошлого года заявил: "Я хочу сослаться на маршала Миниха, который сказал, что Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует".
И командир исламского чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов чуть ли не в каждом выступлении на пропагандистских шоу заявляет, что война в Украине - это мифологическое противостояние между Богом (читай, Россией) и Сатаной (читай, Запад).
В связи с этим церковь пытается внушить обществу осознание мессианства, что, конечно, является хитроумным инструментом пропаганды, поскольку для власти может стать опасным народ, который не видит смысла в страданиях и многочисленных павших. Если же обществу внушить, что оно представляет собой "народ Божий" с исторической миссией спасения мира, людям "откроется" смысл всего происходящего и в придачу они еще и испытают благодарность за это.
Церковь причастна к военным преступлениям
Парламентская ассамблея Совета Европы призвала все страны считать патриарха Кирилла и высшее духовенство РПЦ придатком режима Владимира Путина и относиться к ним как к соучастникам военных преступлений и преступлений против человечности.
"Церковь является идеологическим продолжением государства-агрессора, соучастницей военных преступлений Российской Федерации и идеологии "Русского мира"", - говорится в заявлении ассамблеи.
В свою очередь, аналитический центр "Институт изучения журналистики "Reuters"" в прошлом году опубликовал статью под знаменательным названием "От кафедры до пропагандистской машины: роль РПЦ в войне Путина". В ней говорится, что объем участия православной церкви и ее патриархата в российском военно-пропагандистском аппарате оказался куда более масштабным, чем мог предвидеть даже наиболее критично настроенный наблюдатель.
Патриарх Кирилл перенес концепт "Русского мира" в сакральную сферу и подает Россию как защитницу традиционных христианских ценностей на фоне западного либерализма и морального релятивизма.
""Русский мир" простирается за пределы географических границ, охватывая не только Россию, но и все территории, связанные с историческим влиянием России, в том числе Украину. Изображая украинский конфликт как борьбу за душу российской цивилизации, Кирилл фактически благословил войну, придав ей обрамление божественной легитимности", - говорится в статье.
При этом подчеркивается, что отношения между патриархом Кириллом и Путиным выходят за рамки традиционного взаимодействия церкви и государства. Хотя Кирилла легко воспринимать как простую пешку в политической игре Путина, реальность гораздо сложнее. Церковь использовала свой моральный авторитет для того, чтобы повторно закрепиться в постсоветской социальной среде, защищая православное единство и российский империализм.
" Войну в Украине патриарх Кирилл представил в своих проповедях как метафизическую борьбу, позиционируя Россию как духовную и святую нацию в противовес грешному и дьявольскому западу. Он связал войну с космической борьбой добра и зла, возведя роль России до божественной миссии. Это послание не только демонизирует Запад, но и изображает Украину как инструмент, который западные державы используют против России", - рассуждают аналитики.
В статье также напоминается, что после объявления Россией мобилизации в сентябре 2022 года риторика Кирилла о важности жертвы на благо родины усилилась. Он проповедовал, что солдаты, гибнущие в бою, выполняют священнодействие, равноценное религиозной жертве и являющееся коллективным национальным долгом.
Религиозный экстремизм
Российская пропаганда о "Священной войне" и "исторической миссии" народа характерна для теократических стран и напоминает лозунги исламских религиозных фундаменталистов о войне против неверующих.
Аналитический центр Atlantic Council, ссылаясь на указ РПЦ от апреля прошлого года, отмечает, что она "позиционирует вторжение России в Украину как часть обширной духовной борьбы против Запада, которую она обвиняет во "впадении в сатанизм". Это удивительно похоже на идеологические аргументы, облюбованные исламистскими радикалами, которые давно пытаются изобразить США и другие западные страны как "сатанинские" в попытках оправдать свою экстремистскую программу. По примеру РПЦ и многие высокопоставленные кремлевские чиновники стали преподносить войну в Украине как экзистенциальную борьбу с западным "сатанизмом". Так, вторя исламистской доктрине, патриарх Кирилл заявил, что грехи убитых в Украине русских солдат будут "смыты".
Следует упомянуть, что в наказе РПЦ среди прочего сказано: "С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию "удерживающего", защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада".
В Atlantic Council отметили, что наказ продолжает идентифицировать Украину как часть более обширного "Русского мира", но при этом подчеркивает необходимость навсегда уничтожить украинскую государственность.
"Поддержка Русской православной церковью языка, что больше связано с религиозным экстремизмом, не должна стать неожиданностью. В конце концов, все вторжение России в Украину с самого начала построено как крестовый поход. После захвата Крыма в 2014 году Путин сравнил оккупированный украинский полуостров с Храмовой горой и говорил о его духовном значении для русского народа. Он регулярно настаивает на том, что русские и украинцы - один народ, единое целое, и называет Украину "неотъемлемой частью нашей собственной истории, культуры и духовного пространства"", - говорится в статье.
Резюмируя, можно сказать, что Россия постепенно превращается в теократическое государство, в котором главная задача церкви - проповедовать такую веру, которая идеологически обосновывает и начатую войну, и репрессии, и цензуру, и ограничение всех свобод.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2025
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