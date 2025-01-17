Видео За занавесом: "Карманная собачка" Путина патриарх Кирилл и религиозный экстремизм в России

Невеселым курьезом можно считать новость прошлой недели о том, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений на встрече с руководителями региональных СМИ предложил назначить в руководство редакций всех СМИ священников. По словам митрополита, подобная практика уже внедрена в вузах и благодаря этому удалось получить "яркие и радующие все стороны результаты".

Известный писатель Борис Акунин, который уже долгое время живет за пределами России и чьи книги в России запрещены к распространению, заявил, что в стране царит "православный шариат".

В свою очередь, хозяин Кремля весной прошлого года заявил: "Я хочу сослаться на маршала Миниха, который сказал, что Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует".

И командир исламского чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов чуть ли не в каждом выступлении на пропагандистских шоу заявляет, что война в Украине - это мифологическое противостояние между Богом (читай, Россией) и Сатаной (читай, Запад).