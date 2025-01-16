Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг заявил, что в ближайшие дни планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и что стороны работают над выбором подходящей даты.
Премьер-министр Словакии все-таки встретится с Зеленским
"Мы ищем другую дату, и она должна быть в течение ближайших дней", - сказал Фицо, комментируя призыв Зеленского приехать в пятницу в Киев, сообщает издание iRozhlas.
Фицо сначала пригласил Зеленского на встречу у словацко-украинской границы.
Об этом Фицо сообщил на Facebook. В свою очередь Зеленский пригласил Фицо в пятницу в Киев.
Пятилетний договор о транзите российского газа между Украиной и Россией истек 1 января.
Ранее Фицо угрожал наложить вето на дальнейшую европейскую военную помощь Украине.
По словам Фицо, это стало бы реакцией на прекращение транзита российского газа через Украину.
Фицо также пригрозил, что Братислава может прекратить поставки электроэнергии Украине, если Киев не согласится возобновить транзит газа через свою территорию.
12 января группа пророссийски настроенных членов словацкого парламента посетила Москву, чтобы встретиться с депутатами и другими представителями российских властей.
Встретится с Зеленским и Трамп
Официальные консультации начнутся сразу же после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, и вскоре после этого Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "обсудить конкретные планы по завершению этой войны", - сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Я не буду углубляться в детали, так как я очень уважаю наших партнеров, их законодательство. Но поверьте мне, начиная с 20 января, эти консультации, эти контакты будут максимально эффективными", - заявил Ермак в эфире национального телемарафона.
"Мы работаем над тем, чтобы встреча президентов состоялась как можно скорее, так как она очень важна", - добавил он.
"Очень важно, чтобы очень скоро новая администрация получила как можно более глубокий материал и информацию о реальной ситуации на поле боя", как администрация Джо Байдена, сказал Ермак.
"Я не верю ни в один из сценариев, что Трамп сделает какие-то шаги, чтобы сделать Америку менее крепкой. Я не верю, что Америка может быть крепкой, если Украине не крепка и не получит справедливого мира. Я точно знаю, что Трамп хочет закончить эту войну, это для него важно", - добавил глава офиса Зеленского.
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