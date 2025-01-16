Премьер-министр Словакии все-таки встретится с Зеленским

"Я не буду углубляться в детали, так как я очень уважаю наших партнеров, их законодательство. Но поверьте мне, начиная с 20 января, эти консультации, эти контакты будут максимально эффективными", - заявил Ермак в эфире национального телемарафона.

"Мы работаем над тем, чтобы встреча президентов состоялась как можно скорее, так как она очень важна", - добавил он.

"Очень важно, чтобы очень скоро новая администрация получила как можно более глубокий материал и информацию о реальной ситуации на поле боя", как администрация Джо Байдена, сказал Ермак.

"Я не верю ни в один из сценариев, что Трамп сделает какие-то шаги, чтобы сделать Америку менее крепкой. Я не верю, что Америка может быть крепкой, если Украине не крепка и не получит справедливого мира. Я точно знаю, что Трамп хочет закончить эту войну, это для него важно", - добавил глава офиса Зеленского.

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