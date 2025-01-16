Из-за неподтвержденных электронных адресов на портале Latvija.lv некоторые женщины могли пропустить приглашения на финансируемые государством скрининги рака груди и шейки матки, которые с 2023 года не рассылаются в бумажном виде женщинам с установленными электронными адресами, выяснило информационное агентство LETA.
Из-за сбоя с адресами электронной почты люди могли не получить приглашения на скрининг рака
Одна женщина ждала этого приглашения с октября, пока на Latvija.lv случайно не заметила его. Она не знала, что не получит бумажное приглашение, так как создала электронный адрес.
В Национальной службе здравоохранения (NVD) заявили, что некоторым женщинам до сих пор высылают бумажные приглашения на задекларированный адрес в течение примерно трех месяцев после дня рождения.
Однако если женщина создала э-адрес на сайте Latvija.gov.lv, то приглашение отправляется только в электронном виде на созданный э-адрес и не высылается в бумажном виде, так как э-адрес предназначен для официальной двусторонней связи с госучреждениями.
В Латвии скрининг рака груди проводится для женщин в возрасте от 50 до 70 лет, скрининг рака шейки матки - для женщин в возрасте от 25 до 70 лет, скрининг рака кишечника - для женщин и мужчин в возрасте от 50 до 70 лет, а скрининг рака простаты - для всех мужчин в возрасте от 50 до 75 лет, а также для мужчин в возрасте 45 лет и старше, если у кровного родственника в семье был диагностирован рак простаты.
По данным NVD, в 2023 году доля откликнувшихся на скрининг рака шейки матки составила 55,2%, а на скрининг рака груди - 36,1%. Данные за 2024 год будут собраны к февралю.
Ранее сообщалось, что весной 2024 года Агентство цифрового развития (VDAA) призывало жителей подтвердить электронные адреса, указанные на портале Latvija.gov.lv, для получения уведомлений о поступивших сообщениях. Процесс подтверждения был необходим для актуализации данных на портале.
Однако сообщения в социальных сетях показали, что некоторые пользователи не заметили запрос на подтверждение адреса, проигнорировали его или не смогли подтвердить по техническим причинам.
В результате многие не видели уведомлений, поступивших на электронный адрес, в том числе о наложенных штрафах, что приводило к неприятным ситуациям, таким как ликвидация предприятий или передача дел о неоплаченных штрафах коллекторам, о чем сами люди не знали.
Президент Латвии резко высказался по этому поводу, указав на необходимость проверки ответственности отдельных сотрудников VDAA и поиска путей возмещения убытков, причиненных некомпетентностью.
В VDAA продолжается служебное расследование по этому вопросу. Между тем была восстановлена отправка уведомлений о поступивших сообщениях на все адреса электронной почты, включая неподтвержденные.
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