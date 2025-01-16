Из-за сбоя с адресами электронной почты люди могли не получить приглашения на скрининг рака

Одна женщина ждала этого приглашения с октября, пока на Latvija.lv случайно не заметила его. Она не знала, что не получит бумажное приглашение, так как создала электронный адрес.

В Национальной службе здравоохранения (NVD) заявили, что некоторым женщинам до сих пор высылают бумажные приглашения на задекларированный адрес в течение примерно трех месяцев после дня рождения.

Однако если женщина создала э-адрес на сайте Latvija.gov.lv, то приглашение отправляется только в электронном виде на созданный э-адрес и не высылается в бумажном виде, так как э-адрес предназначен для официальной двусторонней связи с госучреждениями.