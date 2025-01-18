В волости Царникава Адажского края недовольство местных жителей вызвало предложение снести здание бывшей Музыкальной школы на улице Юрас, 4, сообщает LETA.
Жители Царникавы возмущены идеей снести здание бывшей музыкальной школы
Хотя цепочка последовательных решений, которые привели к планам по демонтажу здания, была запущена еще до реформы краев, поводом для волнений послужило рассмотрение данного вопроса в январе этого года на заседании Финансового комитета Адажского края.
Как пояснили агентству LETA в самоуправлении, еще в 2017 году, в утвержденной на тот момент думой Царникавского края строительной концепции развития инфраструктуры "Образовательного квартала", было предусмотрено снести это здание и возвести на его месте новый корпус для школы. После этого последовало решение думы об объединении земельных участков по адресам Юрас 4 и Юрас 4A.
Позднее, после объединения краев Царникава и Адажи, летом 2022 года выяснилось, что по техническим причинам, а также с учетом требований доступности среды, продолжать деятельность Музыкальной школы в здании на улице Юрас, 4 более невозможно.
По этой причине школа была переведена в подходящие помещения, а само здание с того времени не эксплуатировалось, и в его улучшение не вкладывались средства.
В бюджетах самоуправления на 2022–2024 годы не были заложены деньги на демонтаж здания, и планы по сносу были отложены.
23 сентября 2024 года в самоуправление поступило предложение жителей передать здание на Юрас, 4 в распоряжение инициативных групп. В ответ на это обращение на заседании Финансового комитета был заслушан доклад о возможном использовании объекта, однако просьба передать здание во временное пользование таким группам не была поддержана.
Депутаты высказались в пользу сноса здания, организации временных парковочных мест и включения необходимых затрат в бюджет самоуправления на 2025 год. Как уточняют в самоуправлении, в неподтвержденном пока проекте бюджета на 2025 год и правда предусмотрены средства на демонтаж строения на Юрас, 4, что и вызвало недовольство жителей.
Для разъяснения сложившейся ситуации жителям к обсуждению подключилась и председатель думы Адажского края Карина Микельсоне (LRA), разместившая в соцсетях открытое письмо.
Она отмечает, что после заседания Финансового комитета у многих жителей возник вопрос, почему дума Адажского края планирует снести дом на улице Юрас, 4 и действительно ли это экономически обосновано и отвечает ли интересам Царникавы.
Председатель думы поясняет, что здание, построенное в 1930 году, Царникавское самоуправление приобрело в 2010-м для нужд музыкальной и художественной школы. Уже тогда понимали, что строение мало и в перспективе не подходит для такой школы. А в утвержденной в 2017 году строительной концепции развития "Образовательного квартала" планировалось снести эту постройку и возвести на ее месте новое здание школьного корпуса.
Микельсоне сообщила, что в заключении управляющей организации Carnikavas komunālserviss за 2023 год говорится о неудовлетворительном состоянии внутренних технических коммуникаций, неработающей системе отопления, деформированных окнах, больших теплопотерях и серьезном износе отдельных конструктивных элементов.
В заключении указывается, что во многих помещениях нет ни механической, ни естественной вентиляции, а минимальные требования доступности среды не соблюдены. Таким образом, без капитального ремонта и перестройки дальнейшая эксплуатация здания невозможна.
Председатель думы подчеркивает, что в повестке дня по-прежнему стоит развитие "Образовательного квартала" в соответствии с утвержденной в 2017 году строительной концепцией. На втором этапе данного плана предусмотрено возведение нового корпуса школы. Однако из-за ограниченности доступных финансовых ресурсов темпы реализации этой идеи отстают от изначальных ожиданий.
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