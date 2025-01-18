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Жители Царникавы возмущены идеей снести здание бывшей музыкальной школы

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Бывшее здание Музыкальной школы в Царникаве
Бывшее здание Музыкальной школы в Царникаве Фото: Manabalss.lv/Aivars Krūkliņš

В волости Царникава Адажского края недовольство местных жителей вызвало предложение снести здание бывшей Музыкальной школы на улице Юрас, 4, сообщает LETA.

Хотя цепочка последовательных решений, которые привели к планам по демонтажу здания, была запущена еще до реформы краев, поводом для волнений послужило рассмотрение данного вопроса в январе этого года на заседании Финансового комитета Адажского края.

Как пояснили агентству LETA в самоуправлении, еще в 2017 году, в утвержденной на тот момент думой Царникавского края строительной концепции развития инфраструктуры "Образовательного квартала", было предусмотрено снести это здание и возвести на его месте новый корпус для школы. После этого последовало решение думы об объединении земельных участков по адресам Юрас 4 и Юрас 4A.

Позднее, после объединения краев Царникава и Адажи, летом 2022 года выяснилось, что по техническим причинам, а также с учетом требований доступности среды, продолжать деятельность Музыкальной школы в здании на улице Юрас, 4 более невозможно.

По этой причине школа была переведена в подходящие помещения, а само здание с того времени не эксплуатировалось, и в его улучшение не вкладывались средства.

В бюджетах самоуправления на 2022–2024 годы не были заложены деньги на демонтаж здания, и планы по сносу были отложены.

23 сентября 2024 года в самоуправление поступило предложение жителей передать здание на Юрас, 4 в распоряжение инициативных групп. В ответ на это обращение на заседании Финансового комитета был заслушан доклад о возможном использовании объекта, однако просьба передать здание во временное пользование таким группам не была поддержана.

Депутаты высказались в пользу сноса здания, организации временных парковочных мест и включения необходимых затрат в бюджет самоуправления на 2025 год. Как уточняют в самоуправлении, в неподтвержденном пока проекте бюджета на 2025 год и правда предусмотрены средства на демонтаж строения на Юрас, 4, что и вызвало недовольство жителей.

Для разъяснения сложившейся ситуации жителям к обсуждению подключилась и председатель думы Адажского края Карина Микельсоне (LRA), разместившая в соцсетях открытое письмо.

Она отмечает, что после заседания Финансового комитета у многих жителей возник вопрос, почему дума Адажского края планирует снести дом на улице Юрас, 4 и действительно ли это экономически обосновано и отвечает ли интересам Царникавы.

Председатель думы поясняет, что здание, построенное в 1930 году, Царникавское самоуправление приобрело в 2010-м для нужд музыкальной и художественной школы. Уже тогда понимали, что строение мало и в перспективе не подходит для такой школы. А в утвержденной в 2017 году строительной концепции развития "Образовательного квартала" планировалось снести эту постройку и возвести на ее месте новое здание школьного корпуса.

Микельсоне сообщила, что в заключении управляющей организации Carnikavas komunālserviss за 2023 год говорится о неудовлетворительном состоянии внутренних технических коммуникаций, неработающей системе отопления, деформированных окнах, больших теплопотерях и серьезном износе отдельных конструктивных элементов.

В заключении указывается, что во многих помещениях нет ни механической, ни естественной вентиляции, а минимальные требования доступности среды не соблюдены. Таким образом, без капитального ремонта и перестройки дальнейшая эксплуатация здания невозможна.

Председатель думы подчеркивает, что в повестке дня по-прежнему стоит развитие "Образовательного квартала" в соответствии с утвержденной в 2017 году строительной концепцией. На втором этапе данного плана предусмотрено возведение нового корпуса школы. Однако из-за ограниченности доступных финансовых ресурсов темпы реализации этой идеи отстают от изначальных ожиданий.

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