BREAKING: Elon Musk does Hitler salute at Trump celebration. pic.twitter.com/tY7diGC1DH — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) January 20, 2025

Пользователи обратили внимание на сходство жеста Маска с гитлеровским приветствием, которое было официальным салютом национал-социалистов и Третьего рейха. Этот жест ассоциируется с периодом прихода Гитлера к власти.

Некоторые комментаторы считают, что речь идет о римском салюте. Этот жест, по их мнению, использовался фашистами под руководством Бенито Муссолини в Италии.

При нацистском приветствии правая рука поднималась вверх одним движением. Римский салют, напротив, начинался с прикладывания руки к груди, после чего она выпрямлялась.

Муссолини, один из авторов фашистской идеологии, радикально преобразовал государственный строй Италии. Используя культ личности, контроль над СМИ и подавление оппозиции, он создал первое фашистское государство - Фашистскую Италию.

Как ранее сообщил портал TVNET, Дональд Трамп принес присягу в Капитолии, вступив в должность 47-го президента США.

В своей речи Трамп заявил, что "началась золотая эпоха Америки". По его словам, с этого дня "наша страна будет процветать и вновь обретет уважение во всем мире".

Трамп также осудил "радикальную и коррумпированную" администрацию Джо Байдена, отметив, что упадок США завершен.

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