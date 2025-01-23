Мирное время закончилось: Европе нужен закон об оборонном производстве

Отказ прислушаться к урокам былых войн - это верный рецепт для будущих конфликтов. Хотя еще слишком рано делать все выводы из продолжающейся войны в Украине, некоторые из них уже очевидны. И если их проигнорировать, Европа останется уязвимой на многие годы.