Отказ прислушаться к урокам былых войн - это верный рецепт для будущих конфликтов. Хотя еще слишком рано делать все выводы из продолжающейся войны в Украине, некоторые из них уже очевидны. И если их проигнорировать, Европа останется уязвимой на многие годы.
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Мирное время закончилось: Европе нужен закон об оборонном производстве
Первый и самый важный урок: европейские страны должны гораздо быстрее реагировать на возникающие военные кризисы. Машины полиции, пожарных и скорой помощи используют сирены, чтобы сигнализировать о чрезвычайной ситуации; понятно, что от скорости их прибытия на место происшествия зависит, будут ли спасены или потеряны жизни людей.
Правительствам и учреждениям нужны такие же административные "сирены" для своевременного и эффективного реагирования.