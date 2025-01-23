Одна страна отказалась от участия в "Евровидении"

"Решение было непростым, но необходимым в нынешнем контексте", - заявил директор телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску.

"Национальный отбор в этом году выявил ряд проблем, включая снижение интереса аудитории и общего качества музыкальных произведений и выступлений артистов. Это привело к негативной реакции как со стороны экспертов, так и зрителей, что подчеркнуло необходимость значительных изменений в процессе отбора", - сказал Дурнеску.

Молдова планирует взять как минимум годичный перерыв, чтобы лучше подготовиться к следующим конкурсам.

"Мы позаботимся о том, чтобы вернуться на "Евровидение" с новыми силами. Важно поддерживать людей, которые стремятся попасть на большие сцены, и предоставлять им возможность лучше подготовиться", - заявила глава делегации Молдовы на конкурсе Даниела Круду.

В будущем компания Teleradio-Moldova (TRM) намерена пересмотреть критерии и методологию национального отбора на "Евровидение" и привлечь больше талантливых исполнителей.

Взнос за участие в конкурсе в этом году составил 21 486 евро. Дурнеску заявил, что TRM перенаправит средства на другие проекты.

Напомним, 1 февраля в Латвии начнется битва за возможность выйти в финал национального отбора на "Евровидение". Победитель конкурса, которого жюри и зрители определят финальным голосованием 8 февраля, получит возможность представлять Латвию на международном песенном конкурсе в швейцарском Базеле.

Финал "Евровидения-2025" состоится 17 мая после полуфиналов 13 и 15 мая.

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