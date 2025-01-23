Зеленский назвал условия переговоров с Россией

Зеленский также выразил уверенность, что справедливым условием начала переговоров с РФ был бы отвод ее войск, по меньшей мере, на линию до начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

"План победы" Зеленского

На Всемирном экономическом форуме в Давосе два дня назад Зеленский указал, что в рамках урегулирования военного конфликта с Россией будет необходима отправка в его страну контингента из не менее чем 200 тысяч европейских миротворцев.

Ранее Зеленский настаивал на необходимости принудить Россию к окончанию военной агрессии путем выполнения его "плана победы". По данным СМИ, этот план содержит требования о предоставлении Украине западных гарантий безопасности, аналогичных тем, которые положены членам НАТО, и призывы к выделению для Киева новых пакетов военной и финансовой помощи. В свою очередь Кремль среди прочего требует вывода ВСУ из незахваченных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, признания аннексированного Крыма частью России, отказа Украины от вступления в НАТО, подтверждение ее безъядерного статуса и отмены всех санкций против России.

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