"Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский) не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые эти переговоры будут вести. Вопрос в окончательном подписании документов", - указал российский диктатор Путин.

"Это очень важный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины и России на серьезную длительную историческую перспективу", - заявил Путин.

Российская оппозиция регулярно ставит под сомнение легитимность самого Путина, напоминает "Радио Свобода", а Европейский парламент в апреле призвал Европейский Союз не признавать результаты президентских выборов в России.

Ранее Зеленский заявлял, что завершить войну между Россией и Украиной быстрее, чем кто-либо другой, может бывший президент США Дональд Трамп.

Как отметил украинский президент, для справедливого мира необходимо желание всех сторон, но Путин пока не проявил готовности к такому миру.

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