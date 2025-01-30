25 января во всем мире под звуки волынок, в сопровождении знаменитого шотландского виски и клетчатых юбок отмечают день рождения величайшего шотландского поэта Роберта Бернса. В этом году TVNET+ получил возможность принять участие в великолепном благотворительном ужине Burns Supper 2025, где изысканно одетые гости смогли приобщиться к шотландской культуре и традициям.