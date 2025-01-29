Украинские солдаты всегда хвалят боевой танк Leopard. Теперь Вооруженные силы Киева опубликовали видео незабываемой операции. Одной единице техники удается уничтожить несколько бронемашин, принадлежащих российским войскам.
Украинский танк Leopard 2A4 уничтожил колонну российской армии из пяти бронемашин в Покровском районе, сообщает оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица". Как утверждается, на видео действует танк Leopard немецкого производства из состава 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ. После проверки телекомпанией ntv видео было признано подлинным.
"Вражеская колонна ехала по полевой дороге возле лесополосы, когда попала под огонь пушки Leopard", - говорится в сообщении "Хортицы" на платформе Telegram. Танк открыл огонь из-под прикрытия домов поселка, к которому пыталась прорваться российская колонна. Пять машин были подбиты, причем в некоторые из них произошло несколько попаданий. По данным группы "Хортица", вся колонна была уничтожена.
Видео: Украинский танк уничтожает колонну российских военных машин
Украина регулярно уничтожает или повреждает десятки единиц бронетехники за один день. Часто их уничтожают с помощью беспилотников и артиллерии. Однако очень редко столько удачных попаданий получается у одного танка.
Leopard - это немецкий танк. В последние годы Украина получала из разных стран как новые, так и старые версии этого танка. Упомянутый 2А4 - один из самых современных. Солдаты часто хвалят его за хорошее вооружение и маневренность.
В настоящее время Покровский район является линией фронта, где идут самые ожесточенные бои. Российские войска уже несколько месяцев медленно продвигаются к этому важному украинскому логистическому центру, неся крайне тяжелые потери, и пытаются окружить город.
Украинские войска продолжают отступать, чтобы ограничить свои потери, поскольку противник превосходит их числом. Сообщается, что Украине не хватает пехоты. Военный эксперт полковник Рейзнер заявил телекомпании ntv в ноябре: "За Покровской практически не осталось оборонительных позиций. Если русским удастся прорваться, все может произойти очень быстро. Тогда они смогут быстро продвинуться на следующие 150 километров на запад, до самых берегов Днепра. Хорошо то, что русские тоже очень ослаблены".
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