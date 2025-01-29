Украинский танк Leopard 2A4 уничтожил колонну российской армии из пяти бронемашин в Покровском районе, сообщает оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица". Как утверждается, на видео действует танк Leopard немецкого производства из состава 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ. После проверки телекомпанией ntv видео было признано подлинным.

"Вражеская колонна ехала по полевой дороге возле лесополосы, когда попала под огонь пушки Leopard", - говорится в сообщении "Хортицы" на платформе Telegram. Танк открыл огонь из-под прикрытия домов поселка, к которому пыталась прорваться российская колонна. Пять машин были подбиты, причем в некоторые из них произошло несколько попаданий. По данным группы "Хортица", вся колонна была уничтожена.

Видео: Украинский танк уничтожает колонну российских военных машин

Украина регулярно уничтожает или повреждает десятки единиц бронетехники за один день. Часто их уничтожают с помощью беспилотников и артиллерии. Однако очень редко столько удачных попаданий получается у одного танка.