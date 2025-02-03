В последний день января автор документальных фильмов Влада Романова выпустила картину "Где граница?", премьера которой состоялась в центре New East в Даугавпилсе. В фильме Романова пытается ответить на вопрос - зачем жители Латгале, даже зная о зверствах режима Лукашенко, продолжают ездить в Беларусь в качестве туристов. Удался ли фильм и о чем он рассказывает на самом деле?
Липину интересно ⟩ Почему латгальцы ездят в Беларусь? Фильм Влады Романовой
Фильм "Где граница?" уже находится в открытом доступе, и посмотреть его может каждый желающий. Я же лишь поделюсь своим личным впечатлением об этой картине.
Видео: Фильм "Где граница?"
Фильм начинается с опроса жителей Даугавпилса - ездят ли они в Беларусь и видят ли они в этом что-то плохое. Все оставшиеся в кадре люди как один отвечают: "Ничего страшного нет, страна как страна, поменьше верьте тому, что видите в телевизоре".
Кроме того, мы знакомимся с жительницей Прейли Афанасией, единственной любительницей ездить в Беларусь, которая согласилась сняться в фильме (другая потенциальная героиня в какой-то момент перестала отвечать на сообщения, еще одна призналась, что ей запретил участвовать в фильме муж).
Другими собеседниками Романовой становятся белорусские активисты и журналисты, которые были вынуждены покинуть страну: кто в 2020 году, после протестов, а кто аж в 2010-м.
Периодически "Где граница?" перемежается вставками, где даугавпилсский актер Вадим Богданов зачитывает монологи от имении белорусских заключенных, зачастую погибших в тюрьме.