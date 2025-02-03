Липину интересно Почему латгальцы ездят в Беларусь? Фильм Влады Романовой

Фильм "Где граница?" уже находится в открытом доступе, и посмотреть его может каждый желающий. Я же лишь поделюсь своим личным впечатлением об этой картине.

Видео: Фильм "Где граница?"

Фильм начинается с опроса жителей Даугавпилса - ездят ли они в Беларусь и видят ли они в этом что-то плохое. Все оставшиеся в кадре люди как один отвечают: "Ничего страшного нет, страна как страна, поменьше верьте тому, что видите в телевизоре".

Кроме того, мы знакомимся с жительницей Прейли Афанасией, единственной любительницей ездить в Беларусь, которая согласилась сняться в фильме (другая потенциальная героиня в какой-то момент перестала отвечать на сообщения, еще одна призналась, что ей запретил участвовать в фильме муж).

Другими собеседниками Романовой становятся белорусские активисты и журналисты, которые были вынуждены покинуть страну: кто в 2020 году, после протестов, а кто аж в 2010-м.

Периодически "Где граница?" перемежается вставками, где даугавпилсский актер Вадим Богданов зачитывает монологи от имении белорусских заключенных, зачастую погибших в тюрьме.

Таким образом, структура фильма очень ясна: пока Афанасия рассказывает о том, как ей понравилось в Беларуси, какие там замечательные пограничники, а также о силе эмоций, полученных на "Вишневом фестивале" в городе Глубокое, - через воспоминания белорусов и сцены в исполнении Богданова мы сильнее погружаемся в контекст того ужаса, через который Беларусь проходит прямо сейчас.