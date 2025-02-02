Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский через несколько часов разместил в соцсетях видео, на котором можно рассмотреть в темноте человека на носилках и в инвалидной коляске. Частично видео совпадает с тем, что постил Генеральный штаб.

«Так Россия ведет войну — Суджа, Курская область, российская территория, школа-интернат с гражданскими лицами, готовящимися к эвакуации. Российская авиабомба. Они разрушили здание, хотя там находились десятки мирных жителей», — написал Зеленский по-английски и по-украински.

«Так Россия вела войну против Чечни десятки лет назад. Так же они убивали сирийцев. Российские бомбы так же разрушают украинские дома. И даже против собственного населения российская армия использует похожую тактику», — добавил он.

Как следует из данных картографических сервисов, в Судже действительно была школа-интернат.

Реакция с российской стороны сначала ограничивалась провоенными каналами и пропагандистскими СМИ, которые писали, что указанное время якобы совпадает с сообщениями о ракетной опасности в Курской области и о пусках ракет из соседней Сумской области Украины.

Затем эта же версия была изложена в заявлении Министерства обороны РФ. В нем говорилось, не приводя доказательств, что «1 февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны».

Украинская комендатура в Судже и ранее сообщала, что российское мирное население этой территории подвергается ударам российских войск и нередко гибнет. Так, еще 18 сентября, спустя несколько недель после начала украинского наступления в Курской области, в интервью агентству AFP Дмитрашковский говорил, что от российских обстрелов на тот момент погибло 23 российских гражданских лица с конца августа.

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