СМИ: китайские предприятия поставляют России химические вещества для производства ракет и дронов

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года США и Евросоюз ввели ограничения на экспорт галлия, германия и сурьмы в Россию. Однако Китай не присоединился к западным санкциям. Пекин заявляет, что не поддерживает войну России в Украине, но поставляет ей чипы и другие важные технологии двойного назначения. Чтобы противостоять этому, Вашингтон и Брюссель ввели санкции против сотен китайских компаний и частных лиц, но эти санкции не затронули компании, поставляющие в Россию галлий, германий и сурьму.