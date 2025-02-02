Китайские предприятия поставляют России химические вещества, использующиеся в производстве ракет и дронов, и западные санкции эти предприятия не затрагивают, выяснили журналисты "Радио Свобода/Радио свободная Европа (RFE/RL).
СМИ: китайские предприятия поставляют России химические вещества для производства ракет и дронов
Около 20 китайских компаний поставляют галлий, германий и сурьму для российского военно-промышленного комплекса, включая государственный конгломерат "Ростех", выяснил журналистский проект Schemes украинской службы RFE/RL.
По крайней мере треть предприятий, поставляющих России химические вещества, частично принадлежат правительству Китая, которое публично отрицает предоставление России помощи в войне с Украиной.
Среди поставщиков химикатов, идентифицированных Schemes, - компания Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry, крупнейшим акционером которой является член Коммунистической партии Китая, а миноритарными акционерами - два государственных предприятия. Еще одна такая китайская компания - VITAL Technology Group. Это китайская группа компаний, около 25% которой принадлежит китайским государственным предприятиям.
После вторжения России в Украину в феврале 2022 года США и Евросоюз ввели ограничения на экспорт галлия, германия и сурьмы в Россию. Однако Китай не присоединился к западным санкциям. Пекин заявляет, что не поддерживает войну России в Украине, но поставляет ей чипы и другие важные технологии двойного назначения. Чтобы противостоять этому, Вашингтон и Брюссель ввели санкции против сотен китайских компаний и частных лиц, но эти санкции не затронули компании, поставляющие в Россию галлий, германий и сурьму.
"Если происходит такое сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями, то санкции западных партнеров напрямую на это не влияют. Они могут продолжать делать то, что делают", - заявил журналистам Schemes уполномоченный по вопросам санкционной политики при президенте Украины Владимире Зеленском Владислав Власюк. Однако он добавил, что санкции все-таки играют важную роль в усложнении системы снабжения российской армии.
Многие страны, включая США и страны-члены ЕС, накопили запасы галлия, германия и сурьмы, которые являются важными химическими веществами в микроэлектронике и военном деле. "Все эти элементы являются компонентами любой электронной системы. (...), тем более в зоне боевых действий, в военной технике, в любой системе обороны", - сказала журналистам преподаватель Киевского авиационного института Татьяна Соломах.
Эти химические элементы используются в ядерном оружии, очках ночного видения, лазерных системах наведения, инфракрасных датчиках для беспилотников и военных кораблей, самолетах, ракетах, танках и многих других военных товарах.
Согласно данным российской таможни, полученным Schemes, в 2023 году Китай станет единственным иностранным поставщиком галлия и германия в Россию и останется крупнейшим поставщиком сурьмы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!