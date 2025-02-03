В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения наград американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи Grammy.
Премию Grammy в категории "лучший альбом" получила Бейонсе
Американская певица Бейонсе удостоилась музыкальной премии Grammy в категории "Лучший альбом года" за кантри-пластинку Cowboy Carter. "В результате кантри-пластинка Cowboy Carter обошла альбомы Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Charli XCX и других коллег по сцене", - пишет BBC.
Бейонсе принадлежит рекордное число номинаций за всю карьеру: 99.
В номинациях "Лучшая песня года" и "Лучшая запись года" победил американский рэпер Кендрик Ламар с песней Not Like Us.
Лучшим новым артистом назвали певицу Чаппелл Рон,
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