Премию Grammy в категории "лучший альбом" получила Бейонсе

Американская певица Бейонсе удостоилась музыкальной премии Grammy в категории "Лучший альбом года" за кантри-пластинку Cowboy Carter. "В результате кантри-пластинка Cowboy Carter обошла альбомы Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Charli XCX и других коллег по сцене", - пишет BBC.



Бейонсе принадлежит рекордное число номинаций за всю карьеру: 99.



В номинациях "Лучшая песня года" и "Лучшая запись года" победил американский рэпер Кендрик Ламар с песней Not Like Us.



Лучшим новым артистом назвали певицу Чаппелл Рон,