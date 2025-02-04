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В Риге установят 11 новых светофоров. Стало известно, где именно

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Светофор. Иллюстративное фото
Светофор. Иллюстративное фото Фото: Pexels

Для повышения безопасности движения в Риге планируется установить 11 новых светофоров, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Для обеспечения безопасного пересечения улиц пешеходами светофоры будут установлены:

  • на улице Лачплеша возле улиц Русиня и Абренес,
  • на Густава Земгала гатве возле улицы Вайрога,
  • на улице Юглас между улицами Уделю и Бикерниеку,
  • а также на улице Мелнсила возле дома № 21.

Установка светофоров запланирована также на перекрестке улиц Пернавас и Варну, улиц Бикерниеку и Буртниеку, улиц Гимнастикас, Вайнедес и Тадайкю и на пересечении улиц Дзелзавас и Кайвас.

В свою очередь, на пересечении улиц Экспорта, Муйтас и набережной 11 Ноября, а также на улице Дунтес возле дома № 8 будут перестроены существующие светофоры.

Установку светофоров планируется начать во второй половине лета после завершения закупок и заключения договоров. На эти работы выделено 2 млн евро.

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