Для повышения безопасности движения в Риге планируется установить 11 новых светофоров, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
В Риге установят 11 новых светофоров. Стало известно, где именно
Для обеспечения безопасного пересечения улиц пешеходами светофоры будут установлены:
- на улице Лачплеша возле улиц Русиня и Абренес,
- на Густава Земгала гатве возле улицы Вайрога,
- на улице Юглас между улицами Уделю и Бикерниеку,
- а также на улице Мелнсила возле дома № 21.
Установка светофоров запланирована также на перекрестке улиц Пернавас и Варну, улиц Бикерниеку и Буртниеку, улиц Гимнастикас, Вайнедес и Тадайкю и на пересечении улиц Дзелзавас и Кайвас.
В свою очередь, на пересечении улиц Экспорта, Муйтас и набережной 11 Ноября, а также на улице Дунтес возле дома № 8 будут перестроены существующие светофоры.
Установку светофоров планируется начать во второй половине лета после завершения закупок и заключения договоров. На эти работы выделено 2 млн евро.
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