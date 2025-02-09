"Поток" выиграл анимационную премию Annie в двух номинациях

"Поток" был отмечен как лучший независимый фильм, а также получил награду за лучший сценарий.

Премия Annie Awards ежегодно вручается Калифорнийским филиалом Международной ассоциации анимационного кино, отмечая самые выдающиеся достижения года в области анимации. Считается одной из самых престижных наград в анимационной индустрии.

And the Annie Award for Best Writing - Feature goes to Gints Zilbalodis and Matīss Kaža for Flow! To learn more, visit https://t.co/K34J6TEUKz#annieawards #52ndannieawards pic.twitter.com/OIm73OuX9R — AnnieAwards (@AnnieAwards) February 9, 2025

"Поток" на данный момент уже завоевал более полусотни наград, как латвийских, так и международных. Это первая кинолента в истории Латвии, получившая премию "Золотой глобус". Кроме того, на ее счету и премия Европейской киноакадемии. При этом "Поток" получил две номинации на "Оскар".

Произведение Зилбалодиса и его команды - это анимационный фильм о коте-одиночке, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, Коту придется изменить свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!