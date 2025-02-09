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"Поток" выиграл анимационную премию Annie в двух номинациях

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Кадр из мультфильма "Поток"
Кадр из мультфильма "Поток" Фото: publicitātes

Полнометражный анимационный фильм "Поток" режиссера Гинта Зилбалодиса выиграл в двух номинациях на американскую премию Annie Awards, которая вручается за достижения в анимации, сообщают организаторы премии.

"Поток" был отмечен как лучший независимый фильм, а также получил награду за лучший сценарий.

Премия Annie Awards ежегодно вручается Калифорнийским филиалом Международной ассоциации анимационного кино, отмечая самые выдающиеся достижения года в области анимации. Считается одной из самых престижных наград в анимационной индустрии.

"Поток" на данный момент уже завоевал более полусотни наград, как латвийских, так и международных. Это первая кинолента в истории Латвии, получившая премию "Золотой глобус". Кроме того, на ее счету и премия Европейской киноакадемии. При этом "Поток" получил две номинации на "Оскар".

Произведение Зилбалодиса и его команды - это анимационный фильм о коте-одиночке, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, Коту придется изменить свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

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