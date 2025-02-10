"Его брюки и капюшон были испачканы кровью, поэтому утверждения подозреваемого, что он не видел кровь, трудно согласовать с результатами судебно-медицинской экспертизы", - такой комментарий недавно услышал осужденный в Нидерландах латыш, которого за убийство приговорили к нескольким годам за решеткой. Это не первый раз, когда этого человека судили за убийство. Предыдущее преступление было совершено в Латвии, только жертву нашли спустя несколько месяцев.