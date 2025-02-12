Раскрыты десятки курьеров доставки еды без вида на жительство в Латвии

О лицах без вида на жительство PVD проинформировала Управление по делам гражданства и миграции и Рижское управление Государственной пограничной охраны.

После получения заявления PVD убеждается, имеет ли лицо действительный вид на жительство, право на занятость, а также зарегистрировалось ли лицо в Службе государственных доходов. Кроме того, указывается адрес, по которому лицо доступно, если это не является задекларированным адресом в Латвии, лицо должно предъявить обоснование права находиться там, сообщили представители службы.

К настоящему моменту в реестр PVD включен 2171 курьер доставки еды.

Курьерам, которые не зарегистрировались в PVD, запретят доступ к выполнению заказов на онлайн-платформах, напоминает PVD.

Представители службы отмечают, что изначально работающие в отрасли подавали заявки на регистрацию вяло, но ближе к концу срока PVD получала от 150 до 200 заявок на регистрацию в день, и образовалась очередь заявок.

PVD предполагает, что регистрация поступивших до 1 марта заявок продлится как минимум до середины марта.

Ранее сообщалось, что по просьбе платформ доставки продуктов питания, на один месяц, до 1 марта 2025 года, была продлена регистрация курьеров доставки продуктов в PVD.

Все лица, планирующие заниматься доставкой продуктов питания и еды конечному потребителю, должны заполнить бланк заявки, который можно найти на веб-сайте PVD в разделе Veidlapas, и лично или в электронной форме подать его в PVD.

PVD является находящимся под надзором Министерства земледелия учреждением государственного управления, осуществляющим государственный надзор и контроль за оборотом продовольствия и отраслью ветеринарной медицины.

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