СМИ: изменения в правительстве будут, вопрос в масштабе

Партнеры по коалиции предполагают также, что они затронут не только возглавляемое "Прогрессивными" Министерство сообщения, руководство которого чаще всего упоминается в этом контексте, но и все партии, а это значит, что может смениться несколько министров.

Пока невозможно сказать, когда это произойдет - после того, как премьер-министр Эвика Силиня завершит оценку деятельности министров в конце февраля или только после муниципальных выборов летом, что менее вероятно, поскольку популярность правительства в обществе падает, что затрудняет принятие решений.

Однако непредсказуемость коалиции не исключает никаких вариантов, и премьер-министр часто меняет свое мнение. При этом на текущей неделе не должно быть никаких новых политических потрясений. Силиня в первой половине недели посетит с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты вместе с бизнесменами, а затем примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Представители всех правительственных партий - "Нового Единства", Союза зелёных и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" - признают, что наряду с возможной ротацией должностей или перераспределением сфер ответственности должен состояться разговор об основных задачах правительства, которые должны быть выполнены к конкретному сроку - к концу года или к выборам в Сейм.

Очевидно также, что перезапуск правительства не решил главную проблему - недостаточное количество голосов в Сейме, что дает оппозиции возможность нарушать кворум. Попытки привлечь в коалицию депутатов от Национального объединения и "Объединенного списка" (ОС) не увенчались успехом.

Один из лидеров ОС Эдвардс Смилтенс заявил, что расширение правительства Силини за счет какой-либо одной партии невозможно. Известно, что "Прогрессивные", скорее всего, не выйдут из правительства, если премьер-министр решит потребовать отставки министра сообщения Каспарса Бришкенса.

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