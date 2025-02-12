Ср, 12.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

СМИ: изменения в правительстве будут, вопрос в масштабе

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Премьер-министр Эвика Силиня
Премьер-министр Эвика Силиня Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Изменения в правительстве неизбежны - вопрос лишь в том, насколько масштабными они будут и когда произойдут. Затишье перед рестартом правительства может быть обманчивым, поскольку представители всех правящих партий признали, что изменения неизбежны и, скорее всего, произойдут, пишет LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.

Партнеры по коалиции предполагают также, что они затронут не только возглавляемое "Прогрессивными" Министерство сообщения, руководство которого чаще всего упоминается в этом контексте, но и все партии, а это значит, что может смениться несколько министров.

Пока невозможно сказать, когда это произойдет - после того, как премьер-министр Эвика Силиня завершит оценку деятельности министров в конце февраля или только после муниципальных выборов летом, что менее вероятно, поскольку популярность правительства в обществе падает, что затрудняет принятие решений.

Однако непредсказуемость коалиции не исключает никаких вариантов, и премьер-министр часто меняет свое мнение. При этом на текущей неделе не должно быть никаких новых политических потрясений. Силиня в первой половине недели посетит с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты вместе с бизнесменами, а затем примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Представители всех правительственных партий - "Нового Единства", Союза зелёных и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" - признают, что наряду с возможной ротацией должностей или перераспределением сфер ответственности должен состояться разговор об основных задачах правительства, которые должны быть выполнены к конкретному сроку - к концу года или к выборам в Сейм.

Очевидно также, что перезапуск правительства не решил главную проблему - недостаточное количество голосов в Сейме, что дает оппозиции возможность нарушать кворум. Попытки привлечь в коалицию депутатов от Национального объединения и "Объединенного списка" (ОС) не увенчались успехом.

Один из лидеров ОС Эдвардс Смилтенс заявил, что расширение правительства Силини за счет какой-либо одной партии невозможно. Известно, что "Прогрессивные", скорее всего, не выйдут из правительства, если премьер-министр решит потребовать отставки министра сообщения Каспарса Бришкенса.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх