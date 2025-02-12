Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, рассмотрев заявление депутата Артура Бутанса (Нацобъединение), решила наказать лидера партии "Стабильности!" Алексея Росликова письменным предупреждением, расценив высказывания политика по национальным вопросам как направленные на этнический раскол.
Росликова в Сейме наказали письменным предупреждением
По оценке комиссии, Росликов нарушил 7-ю статью Кодекса этики, которая гласит, что депутат в публичных высказываниях избегает слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными, а также не употребляет оскорбительных или несовместимых с достоинством Сейма выражений, депутат опирается на факты, их честную интерпретацию и аргументацию.
Как пояснил журналистам после заседания закрытой комиссии ее глава Янис Вуцанс (СЗК), за наказание депутата было девять депутатов, а двое депутатов были против. Учитывая, что заседание было закрытым, детали голосования Вуцанс не раскрыл, лишь добавив, что сам голосовал за наказание Росликова.
Бутанс в заявлении отметил, что Росликов опубликовал в своих соцсетях провокационное видео, содержащийся в котором контент косвенно призывал к этническому расколу. В TikTok Росликов сказал, что "Рига наш [русскоязычный] город", и другие утверждения. В свою очередь, в своем профиле в социальной сети Х он опубликовал запись, в которой, ссылаясь на статистические данные о наиболее часто используемом языке в Риге, "попросил" латвийцев не портить воздух и собирать свои чемоданы, отметил в заявлении депутат Нацобъединения.
Росликов заявил агентству LETA, что его политическая коммуникация, которая проходила в публичном пространстве, якобы была направлена на конкретных трех лиц, а не на все латвийское общество. "Конкретным трем политикам Рижской думы я сказал, что мы победим и они могут собирать чемоданы", - ответил лидер "Стабильности!". По мнению Росликова, суета вокруг его записей в соцсетях "искусственная и высосана из пальца".
Служба госбезопасности (VDD) провела переговоры с Росликовым по поводу его публичных высказываний, направленных против латышей. VDD предупредила политика о предусмотренной ответственности в случае разжигания национальной розни или совершения других преступлений.
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