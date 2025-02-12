Росликова в Сейме наказали письменным предупреждением

По оценке комиссии, Росликов нарушил 7-ю статью Кодекса этики, которая гласит, что депутат в публичных высказываниях избегает слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными, а также не употребляет оскорбительных или несовместимых с достоинством Сейма выражений, депутат опирается на факты, их честную интерпретацию и аргументацию.

Как пояснил журналистам после заседания закрытой комиссии ее глава Янис Вуцанс (СЗК), за наказание депутата было девять депутатов, а двое депутатов были против. Учитывая, что заседание было закрытым, детали голосования Вуцанс не раскрыл, лишь добавив, что сам голосовал за наказание Росликова.