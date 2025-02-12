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Росликова в Сейме наказали письменным предупреждением

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Алексей Росликов
Алексей Росликов Фото: Zane Bitere / LETA

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, рассмотрев заявление депутата Артура Бутанса (Нацобъединение), решила наказать лидера партии "Стабильности!" Алексея Росликова письменным предупреждением, расценив высказывания политика по национальным вопросам как направленные на этнический раскол.

По оценке комиссии, Росликов нарушил 7-ю статью Кодекса этики, которая гласит, что депутат в публичных высказываниях избегает слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными, а также не употребляет оскорбительных или несовместимых с достоинством Сейма выражений, депутат опирается на факты, их честную интерпретацию и аргументацию.

Как пояснил журналистам после заседания закрытой комиссии ее глава Янис Вуцанс (СЗК), за наказание депутата было девять депутатов, а двое депутатов были против. Учитывая, что заседание было закрытым, детали голосования Вуцанс не раскрыл, лишь добавив, что сам голосовал за наказание Росликова.

Бутанс в заявлении отметил, что Росликов опубликовал в своих соцсетях провокационное видео, содержащийся в котором контент косвенно призывал к этническому расколу. В TikTok Росликов сказал, что "Рига наш [русскоязычный] город", и другие утверждения. В свою очередь, в своем профиле в социальной сети Х он опубликовал запись, в которой, ссылаясь на статистические данные о наиболее часто используемом языке в Риге, "попросил" латвийцев не портить воздух и собирать свои чемоданы, отметил в заявлении депутат Нацобъединения.

Росликов заявил агентству LETA, что его политическая коммуникация, которая проходила в публичном пространстве, якобы была направлена на конкретных трех лиц, а не на все латвийское общество. "Конкретным трем политикам Рижской думы я сказал, что мы победим и они могут собирать чемоданы", - ответил лидер "Стабильности!". По мнению Росликова, суета вокруг его записей в соцсетях "искусственная и высосана из пальца".

Служба госбезопасности (VDD) провела переговоры с Росликовым по поводу его публичных высказываний, направленных против латышей. VDD предупредила политика о предусмотренной ответственности в случае разжигания национальной розни или совершения других преступлений.

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