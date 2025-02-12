Видео "У меня день рождения, отпустите домой": задержали пьяного водителя-юбиляра

О группе мужчин, которые после употребления алкоголя сели в автомобиль Opel, правоохранителям сообщила женщина, которая следила за компанией в своем автомобиле до прибытия полиции. Находившийся за рулем мужчина не имел ни прав, ни ясного ума, но у него был день рождения, о чем он правоохранителям много напоминал, сообщает программа Degpunktā.