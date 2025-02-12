Видео "У меня день рождения, отпустите домой": задержали пьяного водителя-юбиляра

О группе мужчин, которые после употребления алкоголя сели в автомобиль Opel, правоохранителям сообщила женщина, которая следила за компанией в своем автомобиле до прибытия полиции. Находившийся за рулем мужчина не имел ни прав, ни ясного ума, но у него был день рождения, о чем он правоохранителям много напоминал, сообщает программа Degpunktā.
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"Алкоголь употребляли?"
"Да", - сразу отвечает водитель, куря сигарету.
Мужчину остановили недалеко от дома, вскоре застали его сына.
Мужчину посадили в фургон, пока он пытался разжалобить сердца правоохранителей напоминаниями о том, что сегодня ему исполняется 35 лет.
Свой день рождения мужчина успел хорошо отметить перед вмешательством правоохранителей, так как алкометр показал 3,23 промилле алкоголя.
Видео: Сюжет Degpunktā
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