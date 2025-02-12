Разведка Литвы: нет информации, что кабели в Балтийском море повреждаются намеренно

Всего с октября 2023 года в Балтийском море было повреждено не менее 11 подводных кабелей.

В странах Балтии, особенно в Латвии и Эстонии, в последнее время участились попытки ввести в заблуждение и запугать местных жителей утверждениями о том, что будет прекращена подача электроэнергии из-за произошедшей на прошлой неделе синхронизации.

"Пока, кроме дезинформации, мы ничего больше не наблюдаем, потому что она была в больших количествах, но нужно отслеживать и защищать критическую инфраструктуру, потому что мы прогнозируем, что не закончится", - сказал Яунишкис.

Он также добавил, что ДГБ Литвы представит свою ежегодную публичную оценку угроз в начале марта.

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