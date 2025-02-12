Видео Госконтроль бьет тревогу из-за детских домов, замаскированных другими названиями

Многие самоуправления таким образом пытаются решать социальные проблемы в семьях. Бюро омбудсмена подчеркивает, что таким образом грубо нарушаются права детей.

С момента ревизии Госконтроля в сфере специального образования прошло несколько лет, но улучшений нет. Об обеспокоенности во вторник, 11 февраля, депутатам парламентской комиссии по публичным расходам и ревизиям высказалось руководство учреждения.

Одна из самых шокирующих проблем - в Латвии до сих пор существуют детские дома, но они маскируются под другие названия, например, интернаты, служебные гостиницы или ночные садики.

На самом деле более 4000 детей до сих пор живут в учреждениях, в том числе и более 300 дошкольников.

"На бумаге таких уже быть не должно, они названы красивым именем - служебными гостиницами, и каждый должен спросить себя: готовы ли мы, как родители, оставить детсадовца на ночь, не придя за ним? В каком случае мы как родители готовы не видеть своего ребенка шесть недель дома?" - подчеркивает член совета Госконтроля Майя Абола.

Во многих случаях таким образом решаются не образовательные потребности детей, а социальные проблемы в семьях. Бюро омбудсмена подчеркивает, что ситуация недопустима - у самоуправлений есть широкая свобода действий, которая фактически позволяет детям жить в школе, но это нарушает их права. В некоторых местах установлено, что в одной комнате проживает даже 17 детей, а мытье возможно только по предварительной записи.

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