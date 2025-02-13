Она также отметила, что для достижения справедливого мира Украина должна иметь гарантии безопасности. Премьер-министр подчеркнула, что Латвия продолжает военную и гражданскую поддержку Украины и выступает за суверенитет и территориальную неделимость Украины.

Силиня в четверг, 13 февраля, прибыла на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где одной из главных тем переговоров заявлены стабильность и безопасность Европы. Премьер-министр Латвии поясняет, что важен и вопрос о будущем Украины.

Напомним, в среду, 12 февраля, Трамп заявил, что у него состоялся "продуктивный" телефонный разговор с Путиным. Трамп сообщил, что договорился с Путиным "немедленно" начать переговоры о прекращении войны, развязанной Россией против Украины. Также в среду президент США провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским: они обсудили пути прекращения войны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что Кремль считает США своим главным партнером в переговорах о мире с Украиной, но последняя тоже будет участвовать в этом процессе "так или иначе".