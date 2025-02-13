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Силиня: любые переговоры о будущем Украины должны вестись в ее присутствии (1)

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Премьер-министр Эвика Силиня
Премьер-министр Эвика Силиня Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Любые переговоры о будущем Украины должны вестись исключительно в присутствии представителей Украины, заявила премьер-министр Эвика Силиня на платформе X.

Она также отметила, что для достижения справедливого мира Украина должна иметь гарантии безопасности. Премьер-министр подчеркнула, что Латвия продолжает военную и гражданскую поддержку Украины и выступает за суверенитет и территориальную неделимость Украины.

Силиня в четверг, 13 февраля, прибыла на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где одной из главных тем переговоров заявлены стабильность и безопасность Европы. Премьер-министр Латвии поясняет, что важен и вопрос о будущем Украины.

Напомним, в среду, 12 февраля, Трамп заявил, что у него состоялся "продуктивный" телефонный разговор с Путиным. Трамп сообщил, что договорился с Путиным "немедленно" начать переговоры о прекращении войны, развязанной Россией против Украины. Также в среду президент США провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским: они обсудили пути прекращения войны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что Кремль считает США своим главным партнером в переговорах о мире с Украиной, но последняя тоже будет участвовать в этом процессе "так или иначе".

Между тем, министр иностранных дел Латвии Байба Браже, оценивая вероятность успешных переговоров о мире между Россией и Украиной, заявила, что Сейчас нет никаких признаков того, что Россия действительно хотела бы мира, поскольку она продолжает наносить удары.

Как сообщила агентству LETA советник министра Сигне Знотиня-Знота, Браже подчеркнула, что Латвия, как и Украина, и ее союзники, хочет мира, который был бы справедливым и долгосрочным.

По мнению министра иностранных дел, концепт "мир через силу", упомянутый президентом США Дональдом Трампом, является хорошей основой для достижения возможного соглашения.

"Руководящая роль Украины в мирном процессе имеет решающее значение. Любое соглашение должно быть основано на правилах Украины", - напомнила о позиции Латвии Браже.

Политик отметила, что сейчас необходимо максимально поддерживать Украину на поле боя, чтобы Украина имела более сильные позиции и за столом переговоров.

"Европа должна быть представлена на переговорах, так как исход переговоров повлияет на безопасность всей Европы, и Европа является крупнейшим сторонником Украины", - подчеркнула также министр иностранных дел Латвии.

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