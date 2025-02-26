Липину интересно Что за череда скандалов вокруг нашумевшей "Эмилии Перес" и при чем тут Гитлер

"Эмилия Перес" - это криминальный мюзикл, рассказывающий историю мексиканского наркоторговца, который хочет пройти гендерно-аффирмативную хирургическую операцию. Но четыре года спустя она возвращается домой, в Мексику, и создает некоммерческую организацию, которая идентифицирует тела пропавших жертв картеля.
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Картину очень хвалили многие значимые имена в киноиндустрии: режиссеры Дени Вильнев, Джеймс Кэмерон, Грета Гервиг, Майкл Манн и Гильермо дель Торо; актрисы Мерил Стрип, Эмили Блант, Америка Феррера и многие другие.