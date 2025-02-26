Липину интересно Что за череда скандалов вокруг нашумевшей "Эмилии Перес" и при чем тут Гитлер

"Эмилия Перес" - это криминальный мюзикл, рассказывающий историю мексиканского наркоторговца, который хочет пройти гендерно-аффирмативную хирургическую операцию. Но четыре года спустя она возвращается домой, в Мексику, и создает некоммерческую организацию, которая идентифицирует тела пропавших жертв картеля.