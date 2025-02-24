Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Стужук праздновала, Галкин пел на грузинском, а Брежнева улыбалась
София Стужук праздновала день рождения дочери
Рената Литвинова и ее большие глаза
Элина Дидрихсоне играла в теннис
Интарс Бусулис играл в хоккей
Маркус Рива был очень занят
Максим Галкин спел на грузинском языке
Грустный Женя Мильковский
Новые образы от Томми Кэша и Йоста Кляйна
Ким Кардашьян поддерживала дочь
Татьяна Мингалимова в белом
Вера Брежнева улыбалась
Новое видео от Светланы Лободы
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