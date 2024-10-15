Нечистые или святые? Роль менструации в культурах стран мира

Такая изоляция может длиться несколько дней, в течение которых женщины часто остаются без доступа даже к самым элементарным удобствам.

Однако в последние годы правительство Непала и местные общины начали искоренять эту практику, так как она опасна для здоровья и жизни женщин - от этой традиции ежегодно страдают тысячи женщин, что даже привело к нескольким смертельным случаям. Несмотря на прогресс, жестокий ритуал "чхаупади" все еще практикуется в отдаленных районах Непала.

Подход западного мира и позитивные изменения

В западном обществе, в том числе и Латвии, особенно в последние годы, заметны положительные изменения в отношении к снижению стигматизации менструации. Хотя это по-прежнему деликатная тема и часто связана с чувством стыда и неуверенности, все больше и больше стран и организаций начинают говорить об этом открыто, просвещая общественность и пытаясь сломать табу.

Одним из ярко выраженных изменений является актуализация проблемы "менструальной бедности". Эта проблема затрагивает миллионы женщин, у которых нет доступа к предметам гигиены или подходящего места, чтобы переодеться во время менструации.

В 2020 году Шотландия стала первой страной в мире, принявшей закон, требующий бесплатных средств менструальной гигиены для всех жителей.

Чему мы можем научиться у разных культур?

Хотя менструация - это особое переживание, объединяющее женщин всего мира, отношение к этому естественному процессу очень разное. Как видите, есть культуры, которые считают менструацию важным циклом, который следует уважать, в то время как другие продолжают культивировать мифы и предрассудки на протяжении сотен лет.

На примерах других культур мы можем поучиться нескольким ценным вещам: Уважение и нормализация. Во многих культурах менструация рассматривается как естественный жизненный процесс, и мы должны стремиться к тому, чтобы в современном обществе к ней относились с уважением, без чувства стыда или предубеждений. Важность образования. Необходимо более широкое общественное просвещение, чтобы отношение к менструации стало более гуманным и терпимым. Поддержка. Пример западного общества с его усилиями по искоренению "менструальной бедности" ценен, поскольку показывает, что общество несет ответственность за обеспечение всех женщин доступом к средствам гигиены.

Статья написана в сотрудничестве с Libresse.