Отношение к менструации исторически сильно различалось. Во многих странах этот естественный процесс окружен предрассудками, стереотипами и даже страхом, тогда как в опыте других культур есть положительные примеры того, что менструация как естественный ритм жизни женщины может восприниматься с уважением и пониманием. В этой статье вместе с Libresse мы рассмотрим отношение разных культур и стран к менструации, чтобы понять, чему мы можем научиться у других.
Нечистые или святые? Роль менструации в культурах стран мира
Отношение к менструации в древности - от магии до табу
Уже в древних цивилизациях менструация часто имела мистические толкования. Например, в Древнем Египте менструальная кровь считалась особенно мощной и магической жидкостью. Ее использовали в различных ритуалах, и древние египтяне верили, что она обладает целебными свойствами.
Женщины наших предков много внимания уделяли менструации, или цветам месяца, как это упоминается в латышских песнях и фольклоре.
Древние латыши приписывали менструальной крови и воде волшебные свойства - если воду вылить на корни яблони, девушка будет красивой, если вылить на спину лошади, то девушка будет здоровой и сильной, если в хмеле, то мальчики будут виться вокруг девушки, как хмель.
Также предки считали, что момент, когда у женщин прекращаются месячные, не менее важен, ведь тогда женщина относится к особой категории и имеет больше шансов стать целительницей или учёным.
Однако исторически менструация не везде воспринималась положительно. Во многих местах менструирующих женщин исключали из общественной деятельности, поскольку они считались "нечистыми".
Древнегреческий мыслитель Аристотель говорил, что у женщины месячные все портят - вино прогоркает, горох не прорастает и даже оружие тупится.
И даже сегодня в мире еще немало первобытных народов, которые верят, что женщина во время менструации может напортачить.
Таинство менструации у австралийских аборигенов
В племенах аборигенов Австралии менструация считалась мощным духовным опытом. Менструация была связана со способностью женщины творить жизнь, а потому, по их мнению, отражала глубокую связь женщины с природой.
В некоторых племенах аборигенов женщин особенно почитали за их способность выживать в этом естественном цикле каждый месяц, а менструация считалась важной отметкой во взрослении женщины.
Кроме того, аборигены считали менструацию не признаком слабости, а признаком силы. В некоторых культурах аборигенов менструирующие женщины принимали участие в особых ритуалах, призванных обеспечить благополучие и плодородие племени.
Индийские традиции - от изоляции до праздника
В Индии исторически отношение к менструации было достаточно противоречивым - на него повлияли как религиозные, так и культурные нормы. Во многих общинах менструация считалась нечистой, и женщины часто подвергались ограничениям во время менструации.
В некоторых регионах Индии женщинам в это время не разрешалось заниматься работой по дому, готовить, прикасаться к определенным предметам, которые, как считалось, привлекают несчастья или болезни, или посещать храмы.
Частично это связано с индуистской религиозной верой в то, что менструация символизирует очищение, но одновременно с этим она также ассоциируется с нечистотой.
В некоторых индийских общинах существовала практика размещения женщин в специальных хижинах вне дома во время менструации. Однако в Индии исторически были и положительные примеры - в некоторых регионах менструация считалась благом женской плодовитости и женское тело почиталось как подательница жизни.
Так, например, фестиваль Амбубачи ежегодно отмечается в храме Камахья штата Ассам. Этот фестиваль посвящен богине Камакье, которая считается воплощением плодородия и женской энергии. Центральным событием фестиваля является "менструация" богини, символизирующая плодородие земли и циклы природы. В это время храм временно закрыт, поскольку богиня во время менструации также считается нечистой, как и обычные женщины. Через три дня храм очищают и проводят великую праздничную церемонию, посвященную восстановлению плодородия и возвращению силы богини. Этот праздник привлекает тысячи людей, которые чтят естественный цикл каждой женщины как часть духовности и жизни.
Сегодня в Индии активизируются усилия по информированию общественности о проблемах женского здоровья и разрушению стигматизирующих убеждений путем предоставления лучшего доступа к гигиеническим товарам.
Опыт менструации в японской культуре
В синтоизме, одной из основных религий Японии, менструация часто ассоциировалась с нечистотой, а это означало, что женщинам запрещалось участвовать в определенных ритуалах или посещать святыни во время менструации, чтобы не загрязнять чистоту священных мест. Менструация также была связана с некоторыми аспектами суеверий - существовало поверье, что менструальная кровь может защитить от злых духов.
В свою очередь, самураи - наоборот - считали, что менструация у женщины символизирует плодородие, силу и выносливость, что делает женщину солидным и опасным противником в бою.
По их мнению, менструация не была препятствием для участия женщин в общественной жизни и даже в войне. Женщины-воины в основном принадлежали к японской аристократии и были хорошо обучены бою на копьях, поскольку меч считался мужским боевым оружием. Многие из них участвовали в боях бок о бок с мужчинами и были причислены к разряду bushi (самураев). Задача заключалась в защите дома, семьи и чести во время войны.
Интересно, что многие японские женщины носили специально сшитые кимоно, которые помогали им комфортно справляться с трудностями менструации. В период Эдо (1603–1868) в Японии женщины часто использовали комбинацию бумаги и ткани в качестве средств гигиены.
Отношение к менструации остается деликатной темой в современной Японии. Например, до недавнего времени японские компании могли требовать от сотрудниц работать без менструального отпуска, несмотря на то, что национальные законы разрешают женщинам брать отпуск во время болезненных менструаций.
Непал и феномен "менструальной хижины"
В Непале многие люди исторически следуют древней традиции, известной как "чхаупади".
Эта практика предполагает, что менструирующие женщины изолируются от дома и живут одни в хижинах, отделенных от общества, как это происходит в некоторых общинах в Индии, чтобы не "заражать" свою семью и окружающих.
Такая изоляция может длиться несколько дней, в течение которых женщины часто остаются без доступа даже к самым элементарным удобствам.
Однако в последние годы правительство Непала и местные общины начали искоренять эту практику, так как она опасна для здоровья и жизни женщин - от этой традиции ежегодно страдают тысячи женщин, что даже привело к нескольким смертельным случаям. Несмотря на прогресс, жестокий ритуал "чхаупади" все еще практикуется в отдаленных районах Непала.
Подход западного мира и позитивные изменения
В западном обществе, в том числе и Латвии, особенно в последние годы, заметны положительные изменения в отношении к снижению стигматизации менструации. Хотя это по-прежнему деликатная тема и часто связана с чувством стыда и неуверенности, все больше и больше стран и организаций начинают говорить об этом открыто, просвещая общественность и пытаясь сломать табу.
Одним из ярко выраженных изменений является актуализация проблемы "менструальной бедности". Эта проблема затрагивает миллионы женщин, у которых нет доступа к предметам гигиены или подходящего места, чтобы переодеться во время менструации.
В 2020 году Шотландия стала первой страной в мире, принявшей закон, требующий бесплатных средств менструальной гигиены для всех жителей.
Чему мы можем научиться у разных культур?
Хотя менструация - это особое переживание, объединяющее женщин всего мира, отношение к этому естественному процессу очень разное. Как видите, есть культуры, которые считают менструацию важным циклом, который следует уважать, в то время как другие продолжают культивировать мифы и предрассудки на протяжении сотен лет.
На примерах других культур мы можем поучиться нескольким ценным вещам:
Уважение и нормализация. Во многих культурах менструация рассматривается как естественный жизненный процесс, и мы должны стремиться к тому, чтобы в современном обществе к ней относились с уважением, без чувства стыда или предубеждений.
Важность образования. Необходимо более широкое общественное просвещение, чтобы отношение к менструации стало более гуманным и терпимым.
Поддержка. Пример западного общества с его усилиями по искоренению "менструальной бедности" ценен, поскольку показывает, что общество несет ответственность за обеспечение всех женщин доступом к средствам гигиены.
Статья написана в сотрудничестве с Libresse.