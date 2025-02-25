В интервью журналу Privātā Dzīve режиссер Ивар Звиедрис впервые открыто рассказал о самой большой трагедии в своей жизни - внезапной кончине дочери Анны Розе.
"Я понятия не имел..." Ивар Звиедрис о гибели дочери
В интервью Звиедрис рассказал, что его дочь Анна решила покончить жизнь самоубийством, однако на это ничего не указывало. Всего за несколько дней до трагедии они вместе провели время на премьере нового фильма Ивара "Будь верен до самой смерти", а затем вместе погуляли по Кулдиге.
"Я понятия не имел, что может произойти что-то трагичное. Мы всегда говорили о жизни и искусстве...
И вот настал тот день. Среда. Я поехал в Резекне. Мне позвонила ее мама и сказала, что произошло несчастье. Анна сама решила уйти из жизни.
Я не хочу говорить о подробностях. Я никогда не узнаю, что именно разбило ей сердце", - объяснил Звиедрис.
Как он переживает это? Ивар упоминает ряд действий, которые могут помочь. Может быть, он займется созданием фильма о переживании горя.
"Я бегаю по утрам, плачу, мысленно разговариваю с Анной. Разговариваю с людьми. У меня был разговор с учителем медитации Георгом Рубенсом, теологом Агнесе Мегне, собираюсь поговорить с пастором Оскаром Смоляксом. Я живу дальше... У меня есть идея снять фильм. Как инструкцию в трауре", - говорит Звиедрис.
О гибели Анны Розе стало известно в декабре прошлого года.
Подробнее - в новом номере журнала Privātā Dzīve!
Куда обратиться за помощью в кризисных ситуациях
Кризисный и консультационный центр Skalbes
- Улица Тербатас, 69, Рига
- Телефон 245 517 00
- Круглосуточная кризисная горячая линия: 116123
- Электронная почта: skalbes@skalbes.lv
Центр безопасного детства и поддержки родителей Dardedze
- Улица Циецерес, 3а, Рига
- Телефон 676 006 85
- WhatsApp 295 566 80
- Электронная почта: info@centrsdardedze.lv
Горячая линия для детей и молодежи VBTAI
116111
Информацию и поддержку можно найти на сайте pusaudzucentrs.lv
Линия поддержки психического здоровья для родителей и детей: +371 257 373 63.
Женская правозащитная организация Центр Marta
- Улица Матиса, 49-3, Рига
- Телефон 673 785 39
- Электронная почта: centrs@marta.lv
Центр Marta, Лиепайский филиал
- Проспект Курмаяс, 11, Лиепая
- Телефон 291 954 42
- Электронная почта: centrs@martaliepaja.lv
Cietusajiem.lv
Горячая линия поддержки жертв преступлений: 116006
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