"Я понятия не имел..." Ивар Звиедрис о гибели дочери

В интервью Звиедрис рассказал, что его дочь Анна решила покончить жизнь самоубийством, однако на это ничего не указывало. Всего за несколько дней до трагедии они вместе провели время на премьере нового фильма Ивара "Будь верен до самой смерти", а затем вместе погуляли по Кулдиге.

"Я понятия не имел, что может произойти что-то трагичное. Мы всегда говорили о жизни и искусстве...

И вот настал тот день. Среда. Я поехал в Резекне. Мне позвонила ее мама и сказала, что произошло несчастье. Анна сама решила уйти из жизни.

Я не хочу говорить о подробностях. Я никогда не узнаю, что именно разбило ей сердце", - объяснил Звиедрис.

Как он переживает это? Ивар упоминает ряд действий, которые могут помочь. Может быть, он займется созданием фильма о переживании горя.