Стоимость операции варьируется в зависимости от метода. "Сейчас это примерно 6000 евро, - говорит Геттер. - Есть разные виды: sleeve, bypass. Я выбрала самый новый вариант - комбинацию обоих. У меня часть кишечника еще функционирует как обычно, что должно способствовать лучшему усвоению питательных веществ".

Решение о бариатрической операции - не просто желание похудеть, а осознанный шаг к новой жизни. Но важно понимать, что успех зависит не только от хирурга, но и от самого человека.

Статистика бариатрических операций в Эстонии

В Эстонии в 2024 году было проведено чуть более 1000 операций. Из них немного более 600 выполнено в клинике бариатрической хирургии, остальные - в государственной системе.

Лишний вес приводит к серьезным проблемам со здоровьем: гипертонии, диабету, перегрузке суставов, нарушениям фертильности.

Бариатрическая хирургия - это хирургический метод лечения ожирения. Причины лишнего веса включают генетику, окружающую среду и образ жизни. Хронический стресс является важным фактором, способствующим ожирению. Работа в ночные смены, ухудшение качества сна или его недостаток также способствуют набору веса. Частично верно и то, что с возрастом масса тела увеличивается. Было бы несправедливо утверждать, что "ешь меньше и двигайся больше" - это всегда помогает.