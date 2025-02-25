Что делать, если ешь мало, двигаешься много, а вес не уходит? Именно в такой ситуации оказалась жительница Таллинна Геттер Трумси. "Я всю жизнь сидела на диетах", - честно признается она. Помогало ли это? На время - да, а потом лишний вес возвращался в двойном объеме. В какой-то момент женщина решила, что так больше продолжаться не может. Но путь к себе, похудевшей на 45 килограммов, оказался тернистым. Эту историю рассказывает портал Limon.
ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Жительница Эстонии радикальным методом сбросила 45 кг: "Было похоже на бесконечное похмелье"
"Это было похоже на очень сильное похмелье, из которого невозможно выйти", - описывает бывший журналист портала Elu24 Геттер Трумси самочувствие после сложной операции, на которую она решилась ради похудения.
Всю свою жизнь Геттер сидела на диетах и пыталась сбросить вес. "Например, перед окончанием школы я поставила цель похудеть на десять килограммов. И мне это даже удалось, но потом вес вернулся - да еще и с прибавкой", - рассказала она в подкасте Naistejuttud.
Жительница Эстонии в откровенном интервью призналась, что еще в садике была пухлым ребенком. "Помню, что еще в детском саду я была крупнее всех остальных. Сейчас я не считаю это чем-то зазорным, но тогда, в девяностые, когда я росла, идеалом красоты была Кейт Мосс - худая до изнеможения, и во многом благодаря кокаину. Думаю, именно поэтому у меня, да и у многих женщин моего поколения возникла мысль: "Я должна быть стройной!", - рассказывает свою историю Геттер.
"Кейт Мосс весила меньше, чем то количество килограммов, которое ты сейчас потеряла. Что ты делала не так, что этот лишний вес вообще накопился?" - спрашивает в подкасте у Геттер ведущая Naistejuttud Кристина Херодес.
"Все, что только можно. Когда я росла, благодаря развитию интернета весь мир внезапно стал доступным. Victoria’s Secret и все эти идеальные тела оказались у меня перед глазами. Я просто думала, что должна выглядеть так же, но физически это было невозможно. И хотя я пыталась, но у меня не получалось, и это превратилось в замкнутый круг: опускаешь руки - утешаешь себя едой. Да и постоянные диеты… Я была сосредоточена на том, что должна похудеть, а не на том, чтобы быть здоровой", - рассказывает Геттер.
В ее жизни были долгие периоды, когда она оставалась стройной и держала вес в рамках, которые сама считала нормальными. Также она рассказала, что никогда не сталкивалась с травлей из-за лишнего веса. А чаще даже, скорее, сама становилась обидчиком. Лучшая защита - нападение.
"Возможно, мне казалось, что я просто саркастичная и остроумная, что могу кого-то поддеть или сказать что-то колкое. Но на самом деле это был защитный механизм - я просто хотела казаться сильнее, чем была на самом деле", - призналась Геттер.
Геттер до сих пор хорошо помнит случай, который произошел с ней во время учебы в Тарту. В свой день рождения она шла по улице Тийги в сторону Kaubamaja, когда мимо проехала машина и из нее раздался крик: "Эй, жирная, в McDonald's идешь?".
Прошло больше десяти лет, но этот момент до сих пор свеж в ее памяти. Особенно обидно было потому, что она никогда не любила McDonald's - Геттер не ест там, не переносит запах гамбургеров и вообще не употребляет фастфуд.
Подобные замечания случались и в кругу семьи. Родственники, давно ее не видевшие, могли сказать: "О, снова поправилась", - а затем добавить, что говорят это "из лучших побуждений" - мол, может, лишний кусок торта ей и не нужен.
Такие комментарии давно стали привычными, но это не значит, что они перестали ранить. Геттер пыталась убеждать себя, что, возможно, дело в комплексах самих людей. Однако каждый воспринимает негатив по-разному: кто-то после оскорбления идет в спортзал, а кто-то, как бывало с ней, заедает эмоции шоколадом.
Она уверена: критиковать чужое тело - недопустимо. Оскорбления - это форма насилия, которую нельзя терпеть. Под своим внешним защитным панцирем она всегда оставалась ранимым человеком, но со временем научилась защищаться от подобных нападок.
Лишний вес появился из-за пропущенных приемов пищи
Геттер признается, что ее проблемы с лишним весом были вызваны нерегулярным питанием. Она никогда не была человеком, который любит завтракать, и могла практически весь день обходиться без еды. Однако такой режим оказался губительным для организма - вечером она возвращалась домой, испытывала сильный голод и переедала. Несмотря на то, что в целом суточное потребление калорий могло оставаться в пределах нормы, сам факт долгого голодания и последующего чрезмерного потребления пищи вводил организм в стресс. Как результат - тело начинало запасать лишний вес.
Геттер осознает, что именно этот же механизм приводил ее к набору веса снова и снова. В периоды сильной занятости ей не хватало времени даже на то, чтобы выпить воды, а полноценные приемы пищи и вовсе отходили на второй план. Поздним вечером организм, оказавшийся в состоянии стресса, начинал отчаянно запасать все, что поступало в него с пищей.
Самый тяжелый период начался во время пандемии, когда из-за удаленной работы исчезли даже те редкие поводы выходить из дома. Если для одних это стало возможностью сосредоточиться на спорте и правильном питании, то Геттер, напротив, столкнулась с новым вызовом. Ее день проходил за компьютером, а после работы она просто ложилась в кровать и смотрела фильмы. Режим питания отсутствовал - еда была всегда под рукой, а стресс, вызванный постоянным потоком негативных новостей, усугублял ситуацию.
Она отмечает, что негативные эмоции - "очень прожорливые", потому что поднимают уровень стресса в организме и активируют инстинкт выживания. Грусть, страх, тревожность - все это провоцирует аппетит. Но и положительные эмоции зачастую связаны с едой - праздники, встречи с друзьями, совместные ужины.
Отдельной проблемой стал алкоголь. Порой она могла есть мало, но позволить себе еще один коктейль, не задумываясь о том, что он содержит много калорий, но не дает организму полезных веществ. В итоге организм воспринимал это как сигнал о дефиците ресурсов и начинал откладывать запасы.
Радикальный метод
Теперь Геттер осознанно старается не пропускать приемы пищи, но ключевым моментом в ее пути к снижению веса стало медицинское вмешательство - она решилась на операцию по уменьшению желудка. К тому моменту ее вес превышал 145 килограммов. Для сравнения: в 2016 году она весила 79 кг. Постепенно вес только увеличивался, и стало очевидно, что без радикальных мер проблему не решить. Консультация у доктора Илмара Каури подтвердила, что она подходит для проведения операции.
Обед: три чайные ложки!
После уменьшения желудка вначале можно есть совсем мало, но насколько мало - это мало? Геттер не скрывает: в начале порции составляют 15-60 миллилитров. 5 мл - это 3 чайные ложки еды. И не любой еды - только пюре. Организм становится очень чувствительным, и некоторые продукты могут больше не усваиваться.
Подходящие продукты:
- молочный продукт skyr,
- низкожировые пюре-супы,
- белковые смузи,
- жидкая каша с добавлением белкового порошка,
- пюре из овощей,
- крем-творог,
- пюре из курицы,
- пюре из тунца и прочее.
В день разрешено 4-6 небольших приемов пищи.
Важно выпивать не менее 1,2 литра воды.
Такого режима питания следует придерживаться две недели после операции, затем порции можно немного увеличить.
Источник: меню Геттер Трумси
Каково это - весить 145 килограммов?
Геттер рассказывает о своей прошлой жизни, когда ты весишь 145 кг, у тебя больше нет сил ни на что: ходить тяжело, сидеть тяжело, вставать тяжело - все тяжело.
Спина, ноги, колени дают о себе знать. К тому же постоянная усталость. "Ты все время уставший. Каждое движение требует намного больше усилий. Некоторые говорят, что операция - это путь наименьшего сопротивления и так далее. Но в тот момент у тебя просто больше нет сил справляться самому, - рассказывает Геттер, как решилась на операцию. - И то, что ты идешь на операцию по уменьшению желудка -это не значит, что ты просто пришел, сделал ее, и все, теперь жизнь прекрасна, ты сбросил 45 кг, и все хорошо. Работа, которую нужно проделать после этого, а отчасти и до, - ее действительно очень, очень много".
Принять решение о бариатрической операции - непросто. Для многих это последняя надежда на изменение жизни, но одновременно и серьезный шаг, требующий тщательной подготовки.
"Я думаю, что в этом вопросе нужно быть немного эгоистичным, - признается героиня этой истории. - Нельзя слушать тех, кто говорит: "Ты справишься сама". Когда мой вес был максимальным, я уже даже не пыталась что-то изменить. Вечно находила отговорки: "Не могу, не получается". Но в какой-то момент поняла - дальше так нельзя".
Перед операцией необходимо пройти консультацию, где оцениваются все медицинские показатели и обсуждаются возможные риски. Принимать окончательное решение никто не торопит, ведь оно должно быть взвешенным. "Я сходила на консультацию в начале лета, но решалась несколько месяцев, - вспоминает Геттер. - Ведь это не просто процедура, а серьезное хирургическое вмешательство".
Для каждого существует свой триггерный момент, который заставляет сказать: "Все, хватит". "Одна воспитательница рассказывала, что поняла, что пора что-то менять, когда не смогла завязать ребенку шнурки, - говорит Геттер. - Для меня же решающим стал страх - что, если я сяду в самолет, а ремень безопасности не застегнется? Я даже в такси ездила так, что ремень не сходился. Это было унизительно".
Но были и страхи, которые удерживали от операции. "Я боялась, что через пять лет все вернется обратно, - признается она. - Такая вероятность существует. Бариатрическая хирургия - увы, не панацея. Это не волшебство: лег на стол, проснулся меньше и теперь живешь иначе. Нужно работать над собой всю жизнь".
Однако сам медицинский аспект Геттер не пугал. "Доктор Илмар Каур уже оперировал мне щитовидную железу, и я ему полностью доверяла, - говорит Геттер. - Вообще не было страха. Я верю, что если настраивать себя на плохое, оно и случится". Тем не менее восстановление далось ей непросто. "Когда я отошла от наркоза, мне было плохо сутки. Вода не удерживалась, еда тоже. В итоге мне ставили капельницы. Соседка по палате уже ходила по клинике, а я просто лежала пластом. Это было как ужасное похмелье, из которого невозможно выйти. Все болело, постоянная тошнота".
Перед операцией пациенту выдают специальный план питания, а в день вмешательства врач делает разметку на животе, чтобы точно обозначить область работы. "Я сама пошла в операционную, - рассказывает Геттер. - Делала операцию в частной клинике и платила сама, но можно и через Кассу здоровья - просто тогда очередь несколько лет".
Стоимость операции варьируется в зависимости от метода. "Сейчас это примерно 6000 евро, - говорит Геттер. - Есть разные виды: sleeve, bypass. Я выбрала самый новый вариант - комбинацию обоих. У меня часть кишечника еще функционирует как обычно, что должно способствовать лучшему усвоению питательных веществ".
Решение о бариатрической операции - не просто желание похудеть, а осознанный шаг к новой жизни. Но важно понимать, что успех зависит не только от хирурга, но и от самого человека.
Статистика бариатрических операций в Эстонии
В Эстонии в 2024 году было проведено чуть более 1000 операций. Из них немного более 600 выполнено в клинике бариатрической хирургии, остальные - в государственной системе.
Лишний вес приводит к серьезным проблемам со здоровьем: гипертонии, диабету, перегрузке суставов, нарушениям фертильности.
Бариатрическая хирургия - это хирургический метод лечения ожирения. Причины лишнего веса включают генетику, окружающую среду и образ жизни. Хронический стресс является важным фактором, способствующим ожирению. Работа в ночные смены, ухудшение качества сна или его недостаток также способствуют набору веса. Частично верно и то, что с возрастом масса тела увеличивается. Было бы несправедливо утверждать, что "ешь меньше и двигайся больше" - это всегда помогает.
Геттер призналась, что состояние после операции было тяжелое. "У меня никогда в жизни не было такого жуткого похмелья, но на следующий день был просто кошмар. Больно двигаться. У тебя пять проколов на теле. Кровать неудобная, место чужое - и все остальное в придачу", - честно рассказала она.
После операции Геттер ожидал долгий путь к восстановлению, строгие ограничения. Сейчас героиня выпуска придерживается строгих правил питания. На сегодняшний день она избавилась от 45 лишних килограммов.
Однако 45 потерянных килограммов - далеко не конечная цель. Задача Геттер изначально была - сбросить 65 кг, и сейчас она с радостью видит, что вес стабильно снижается. Осталось еще 20 килограммов. Самая же важная задача - удержать свой успех на протяжении всей жизни.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!