Санкции, включающие запрет на импорт российского алюминия, будут официально приняты на совещании министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 24 февраля, когда исполнится три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Этот пакет станет 16-м в истории санкций против России и среди прочего будет направлен против российского теневого флота, который используется для обхода введенных Западом ограничений на торговлю российской нефтью. Санкции будут применены еще к 73 судам теневого флота.

Кроме того, ЕС также решил отключить еще 13 российских банков от международной платежной системы SWIFT и запретить вещание еще восьми российских СМИ в Европе.

И министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в соцсети X (ранее -Twitter), что на уровне послов ЕС заключено соглашение о новом пакете санкций против России и Беларуси. Его на следующей неделе утвердят министры иностранных дел.

Браже пояснила, что в новый пакет санкций включены ограничения на российский энергетический экспорт и используемые на поле боя товары, меры против банков и СМИ, а также отмена исключений.

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