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Пока деньги не разлучат нас: советы о том, как парам говорить о финансах

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Денежные вопросы могут объединять или отдалять
Любовь и деньги. Иллюстративное фото
Любовь и деньги. Иллюстративное фото Фото: Пресс-фото

​Любовь и деньги могут гармонично сосуществовать, если партнеры открыты друг другу и согласуют принципы управления финансами уже в начале отношений. Такой разговор о деньгах не несет угрозы романтике - напротив, он может стать путем к длительным, крепким и доверительным отношениям, считают эксперты.

Могут ли любовь и финансы идти рука об руку? Исследования показывают, что денежные вопросы являются одной из наиболее распространенных причин ссор между партнерами.

По данным Американской ассоциации психологов, около 70% пар время от времени ссорятся из-за денег, а около 30% указали, что финансы являются одним из основных источников стресса в их отношениях.

Однако открытый разговор и совместное финансовое планирование могут не только предотвратить конфликты, но и укрепить отношения. Как это лучше делать и на что обратить внимание, рассказывает психотерапевт Инета Лаздане.

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Денежные вопросы могут объединять или отдалять
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